Operativo en Guaymallén: un detenido por robos

Un joven de 21 años debió ser hospitalizado con un traumatismo encéfalo craneano. Uno de los conductores con alcoholemia triplicando el límite legal.
La Policía de Mendoza llevó adelante un operativo en el departamento de Guaymallén que culminó con el secuestro de 11 medidores eléctricos presuntamente robados y la detención de un hombre de 39 años, sospechado de participar en su comercialización ilegal. La acción se enmarca dentro del plan integral de prevención del robo y tráfico de metales no ferrosos impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.
Acción conjunta y marco legal
El procedimiento fue ejecutado por la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, en cumplimiento de la Ley Provincial 9447, conocida como Ley de Cobre. Esta normativa establece controles estrictos y sanciones para quienes sustraen, acopian o comercializan metales de forma irregular, como el cobre, aluminio o bronce, frecuentemente sustraídos de tendidos eléctricos, telefónicos o instalaciones públicas.
La intervención forma parte de un conjunto de operativos que la fuerza viene desarrollando en distintos puntos del Gran Mendoza para combatir el creciente mercado ilegal de metales. Según fuentes policiales, este tipo de delitos genera perjuicios significativos tanto para empresas de servicios como para los usuarios, al afectar redes eléctricas y de comunicación esenciales.
Resultados del procedimiento
Durante el operativo en Guaymallén, los agentes de la DIILE localizaron en una propiedad 11 medidores eléctricos con la numeración limada, un indicio común en casos de robo y reventa ilegal de estos equipos. También se secuestró un teléfono celular marca Xiaomi Redmi, color negro, que será peritado por los investigadores a fin de establecer posibles contactos, transacciones o registros vinculados a la maniobra delictiva.
El detenido, un hombre domiciliado en Godoy Cruz, quedó a disposición de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén. El organismo dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la aprehensión del sospechoso mientras continúa la investigación judicial.
Prevención del robo de metales
Desde la sanción de la Ley 9447, Mendoza intensificó los controles en chatarrerías, depósitos y puntos de venta de materiales reciclables, con el objetivo de identificar operaciones sospechosas. La normativa obliga a los comerciantes a registrar el origen de cada pieza metálica adquirida, su peso, tipo y la identidad del proveedor. Además, habilita a las autoridades a clausurar locales que incumplan las disposiciones o se nieguen a brindar información sobre sus transacciones.
Estas medidas apuntan a frenar una cadena delictiva que, en los últimos años, afectó especialmente al sistema eléctrico provincial, con robos reiterados de cables, medidores y transformadores. Los daños no solo generan pérdidas económicas millonarias, sino también interrupciones de servicio y riesgos de accidentes eléctricos.
Trabajo coordinado y compromiso institucional
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó que este operativo se suma a otras acciones conjuntas con distribuidoras eléctricas, empresas de telecomunicaciones y municipios. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los metales y detectar movimientos irregulares en el circuito comercial.
Las autoridades remarcaron la importancia de la denuncia ciudadana ante cualquier sospecha de robo o venta ilegal de materiales metálicos. En ese sentido, la colaboración de los vecinos resulta clave para frenar un tipo de delito que afecta tanto al patrimonio público como a la seguridad de las comunidades.
Continuidad de las investigaciones
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén, que coordinará las medidas judiciales pertinentes. En los próximos días se realizarán peritajes sobre los medidores secuestrados y el teléfono móvil del detenido. Los investigadores buscan determinar el origen de los equipos y si existen otras personas involucradas en la red de comercialización.
Con estos resultados, la Policía de Mendoza reafirma su compromiso de actuar de manera preventiva y articulada, en cumplimiento de la Ley de Cobre, para combatir el robo y tráfico ilegal de metales no ferrosos en toda la provincia.
