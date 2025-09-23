Yoga, danza y sonido para fluir y volar desde el corazón

Autores por los Caminos del Vino presenta, "Topos"
La trama de espionaje real de dos espías rusos en Buenos Aires durante más de una década bajo identidades falsas, desentrañada por Hugo Alconada Mon
Una propuesta para sumergirse en la vibración profunda de los cuencos tibetanos y el gong. El sonido fluye como un río de calma, liberando bloqueos, equilibrando tu energía y despertando la paz interior.
Cada nota es un masaje vibracional que relaja el cuerpo, libera emociones guardadas y abre el corazón. La vibración se eleva, conectándote con la alegría de estar vivo. En ese espacio de quietud, la conciencia se expande y el silencio se transforma en luz. Un abrazo sonoro que convierte el bloqueo en amor.
Cada Asana honra el camino recorrido. Cada Mudra celebra el reencuentro con lo esencial. Danzamos las emociones para desbloquearlas, alineamos el cuerpo energético a través del movimiento consciente y habitamos el presente mediante la meditación guiada. La experiencia culmina con una armonización sonora y una danza ritual circular que integra cuerpo, mente y espíritu.
Esta propuesta que fusiona arte, espiritualidad y bienestar tiene costo y es con cupos limitados, requiere de reserva previa, al finalizar habrá un momento para compartir las vivencias con un té y delicatesen.
Fecha y hora: Sábado 27 de setiembre a las 16:30 a 19:30 horas
Reservas: Whatsapp: +54 9 2613 47-2266
Costo: $ 20.000
Godoy Cruz celebra el Día del Turismo con una propuesta inmersiva en Espacio Arizu que combina enología, arte y gastronomía este sábado 27 desde las 12.
En el corazón de la Capital Internacional del Vino, librerías, florerías, magia, estatuas vivientes, música, taller de pasacalles y más. Sábado 27 de setiembre
El Parque Menotti Pescarmona recibirá la Fiesta de Confraternización de la Comunidad Brasileña con música, samba, gastronomía y solidaridad.
Será el próximo miércoles 10 de septiembre a las 21 horas, con una propuesta de 3 pasos para la cena, premios, karaoke, tarot, picante y mucha diversión en homenaje a las docentes.
Será este sábado 6 de septiembre en el Club Sparta de San Martín. Se espera la participación de más de 600 nadadores de Mendoza, San Luis y Córdoba
Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas.
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
La provincia logró un envío histórico a África junto a Grow Farms y AgroZAL, ampliando su presencia en Sudamérica, Centroamérica y Medio Oriente.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Este 24 de septiembre se conmemora esta fecha importante para la ciencia: la necesidad de seguir investigando para salvar más vidas.
Desde este lunes 22 de septiembre y hasta el viernes 26 inclusive, los postulantes podrán inscribirse. El destino de las asignaciones es el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.