Yoga, danza y sonido para fluir y volar desde el corazón

Una experiencia para reconectar con el cuerpo y el alma a través del movimiento consciente, vibración sonora y meditación, donde la energía fluye en armonía.

Baño de Sonido: un viaje hacia tu centro

Una propuesta para sumergirse en la vibración profunda de los cuencos tibetanos y el gong. El sonido fluye como un río de calma, liberando bloqueos, equilibrando tu energía y despertando la paz interior.

Cada nota es un masaje vibracional que relaja el cuerpo, libera emociones guardadas y abre el corazón. La vibración se eleva, conectándote con la alegría de estar vivo. En ese espacio de quietud, la conciencia se expande y el silencio se transforma en luz. Un abrazo sonoro que convierte el bloqueo en amor.

Movimiento consciente y ritual energético

Cada Asana honra el camino recorrido. Cada Mudra celebra el reencuentro con lo esencial. Danzamos las emociones para desbloquearlas, alineamos el cuerpo energético a través del movimiento consciente y habitamos el presente mediante la meditación guiada. La experiencia culmina con una armonización sonora y una danza ritual circular que integra cuerpo, mente y espíritu.

Esta propuesta que fusiona arte, espiritualidad y bienestar tiene costo y es con cupos limitados, requiere de reserva previa, al finalizar habrá un momento para compartir las vivencias con un té y delicatesen.

Yoga by ArtCeremonia de Apertura de Yoga by Art, un espacio de conexión

Fecha y hora:  Sábado 27 de setiembre a las 16:30 a 19:30 horas

Reservas: Whatsapp: +54 9 2613 47-2266

Costo: $ 20.000

