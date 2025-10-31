Sábados sorprendentes en la peatonal de Mendoza

Paso Cristo Redentor Habilitado

Todos los fines de semana de noviembre habrá a las intervenciones artísticas en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. Mirá las propuestas

unnamedCada sábado, las propuestas tendrán comienzo a las 12:00 horas en la Pérgola de la Peatonal. La actividad no tiene costo e invita a disfrutar de mediodías con música de todos los géneros, bailarines, cantantes y distintos shows artísticos. 

Todos los fines de semana de noviembre habrá intervenciones artísticas en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. El ciclo “Sábados Sorprendentes” se renueva este mes para continuar alegrando los fines de semana en la Ciudad. Los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, distintos espectáculos animarán la Peatonal Sarmiento con su propuesta de diversión al aire libre.

Agenda en detalle

● 1/11 Especial Tango
● 8/11 Especial Día de la Tradición
● 15/11 Especial Coros
● 22/11 Especial Rock
● 29/11 Especial Jazz

