Festival mexicano, cine y talleres de bienestar en Maipú

Modo turista activado, Maipú organiza la feria que reunirá las principales ofertas turísticas del país, buscando nuevos destinos y experiencias
Un fin de semana para arrancar noviembre con todo, una programación cultural, cinematográfica y de salud para disfrutar y divertirse
La municipalidad de Maipú organiza para este primer fin de semana de noviembre una completa programación cultural, cinematográfica y de salud para disfrutar durante estos días con festival mexicano, cine y talleres de salud.
Este próximo domingo 2 de noviembre, la Municipalidad de Maipú invita a celebrar la cultura mexicana. La cita será desde las 19:00 horas en el Paseo Los Leones (Circunvalación Maza - Barrio Canciller). Los asistentes disfrutarán de música a cargo del Mariachi Veracruz y la banda "Agarrate Rolo", entre otros artistas. El evento contará con una feria de artesanos, intervenciones en el predio y un patio gastronómico con food trucks de platos típicos.
En el Cine Comercial se presenta "Zoopocalipsis", una aventura familiar donde una loba y un puma deben unir fuerzas con otros animales para salvar el zoológico de un virus zombi. Con calificación ATP, las funciones son: jueves 30 a las 19 hs, viernes 31 a las 15:30 hs, sábado 1 a las 15:30 hs, domingo 2 a las 15 hs, martes 4 a las 19 hs y miércoles 5 a las 18 hs. El valor de la entrada es de $6.000.
La cartelera del Cine INCAA incluye dos propuestas. "El Retorno" sigue la investigación de un sacerdote sobre su hermano que despierta de un coma afirmando ser Jesucristo, con funciones el viernes 31 y sábado 1 a las 18 hs. "Belén", protagonizada por Dolores Fonzi, relata el caso real de una mujer injustamente acusada, con funciones el jueves 30 a las 19 hs y domingo 2 a las 21:30 hs. Ambas películas tienen calificación +13 y entrada a $2.600.
Este sábado 1 de noviembre, complementando la oferta cultural, la Municipalidad continúa desarrollando sus talleres de Yoga y Salud Mental desde las 10 hs en el Museo Nacional de Vino y la Vendimia. El próximo encuentro será el 15 de noviembre.
