Godoy Cruz premió a estudiantes destacados con bicicletas

Bici, buena onda y oliva, así fue el Bicitour + Olivo
Pedaleando por la ciudad de Mendoza en una movida que mezcló movilidad sustentable, cultura y sabor en un plan ideal para arrancar la primavera
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.Bicicleta Amiga28/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento, Godoy Cruz celebró este sábado 27 de septiembre 2025 la novena edición consecutiva de la entrega de premios a estudiantes destacados. El evento, encabezado por el intendente Diego Costarelli, tuvo lugar en el estadio provincial de hockey y reunió a cientos de familias, alumnos y funcionarios.
Durante el encuentro, se hizo entrega de más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas de escuelas secundarias, CEBJA, CENS y establecimientos de Educación Integral, tanto públicos como privados. La iniciativa busca premiar el esfuerzo académico, incentivar la continuidad de los estudios y brindar herramientas para el desarrollo de los jóvenes.
En su discurso, Costarelli destacó que el programa “apunta al largo plazo” y reafirmó que la educación, la creatividad y la inclusión “son la base para el crecimiento y el empleo del futuro”. Además, subrayó que las bicicletas entregadas refuerzan el compromiso con la movilidad sustentable y la actividad física, mientras que las tablets contribuyen a reducir la brecha digital.
Con este tipo de acciones, la gestión municipal fortalece a la comunidad godoicruceña, promueve valores como el trabajo en equipo y consolida una política educativa sostenida en el tiempo, que mira al futuro y celebra el talento de las nuevas generaciones.
Pedaleando por la ciudad de Mendoza en una movida que mezcló movilidad sustentable, cultura y sabor en un plan ideal para arrancar la primavera
Una ciudad más limpia empieza con vos, dejá el auto en casa, subite a la movida sustentable con biciTRAN y disfrutá de viajes gratuitos
En la previa a la llegada de la primavera, este sábado 20 de setiembre desde el corpóreo #AmoMendoza de plaza Independencia de la ciudad de Mendoza
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El modelo de bicicleta pública compartida de Mendoza despertó gran interés en el FAB demostrando su consolidación como uno de los mejores transportes sustentables del país
Foro Argentino de la Bicicleta, nueva oportunidad para debatir el rol de la bicicleta como herramienta de transformación urbana, social y ambiental.
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
La bodega vuelve a sorprender con el lanzamiento de Clayvers Selection Norte, Sur y Oeste, tres 100% Malbec elaborados con uvas de sus mejores parcelas, que integran la nueva línea Supraterra.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras