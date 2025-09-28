Godoy Cruz premió a estudiantes destacados con bicicletas

En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento, Godoy Cruz celebró este sábado 27 de septiembre 2025 la novena edición consecutiva de la entrega de premios a estudiantes destacados. El evento, encabezado por el intendente Diego Costarelli, tuvo lugar en el estadio provincial de hockey y reunió a cientos de familias, alumnos y funcionarios.

Durante el encuentro, se hizo entrega de más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas de escuelas secundarias, CEBJA, CENS y establecimientos de Educación Integral, tanto públicos como privados. La iniciativa busca premiar el esfuerzo académico, incentivar la continuidad de los estudios y brindar herramientas para el desarrollo de los jóvenes.

En su discurso, Costarelli destacó que el programa “apunta al largo plazo” y reafirmó que la educación, la creatividad y la inclusión “son la base para el crecimiento y el empleo del futuro”. Además, subrayó que las bicicletas entregadas refuerzan el compromiso con la movilidad sustentable y la actividad física, mientras que las tablets contribuyen a reducir la brecha digital.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal fortalece a la comunidad godoicruceña, promueve valores como el trabajo en equipo y consolida una política educativa sostenida en el tiempo, que mira al futuro y celebra el talento de las nuevas generaciones.