Convocan a participar para ser reinas de Ciudad de Mendoza

Del 10 al 21 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para participar en la elección de la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026. Podrán postularse mujeres mayores de 18 años, argentinas, con domicilio y al menos dos años de residencia en la capital provincial.

Las candidatas deberán representar a un barrio, club o institución con personería jurídica de la Ciudad, como asociaciones civiles u organizaciones deportivas, sociales o culturales. Además, se solicita haber finalizado los estudios secundarios.

La inscripción de las vecinas interesadas en participar se realizará completando este formulario web. Allí se deberán consignar los datos personales de la postulante y de la entidad que representará.

La actual reina vendimial de la Ciudad es Juliana Graciela Zalazar, quien representó al Club Mendoza de Regatas, mientras que la virreina Agustina Belén Capó lo hizo en nombre de la CECITYS (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza).

La convocatoria está organizada por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.