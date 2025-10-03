Colisión de motos dejó dos mujeres heridas

Choque y vuelco de camiones cortó la Ruta 7
Un accidente en Uspallata (Mendoza) dejó la Ruta 7 totalmente cortada. Dos camiones chocaron cerca de Aduana; los choferes están fuera de peligro.
Un accidente en el barrio La República de San Luis dejó heridas a una mujer de 51 años y su hija. La madre será operada por lesiones en la cabeza.Policiales03/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Este jueves 2 de octubre, cerca de las 11:00 de la mañana, un accidente de tránsito en el barrio La República de la ciudad de San Luis dejó como saldo dos mujeres heridas.
El hecho ocurrió a la altura de las manzanas 47 y 57, donde colisionaron una motocicleta Corven Mirage 110 cc, conducida por una mujer de 51 años que iba acompañada por su hija de 35 años, y una motocicleta Zanella RX 150 cc, conducida por un hombre de 47 años.
Como consecuencia del fuerte impacto, ambas mujeres sufrieron lesiones y fueron trasladadas en ambulancias del Sempro: la madre fue derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, mientras que su hija fue asistida en el Hospital del Oeste.
En el lugar, la Policía realizó el alcotest al conductor de la otra motocicleta, el cual arrojó resultado negativo (0,00 gr/l de alcohol en sangre).
Horas más tarde, desde el Hospital Central de Ciudad de San Luis informaron que la mujer de 51 años ingresó a la sala de shock room y que, debido a las lesiones en la cabeza, sería intervenida quirúrgicamente.
Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial, mientras se investigan las causas del accidente.
Un accidente en Uspallata (Mendoza) dejó la Ruta 7 totalmente cortada. Dos camiones chocaron cerca de Aduana; los choferes están fuera de peligro.
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena, de 31 años. Estaba maniatado y con signos de violencia en su departamento del B° Unimev.
Una pequeña de apenas 2 años debió ser trasladada al Hospital Rawson, tras ser embestida en la capital sanjuanina por un remis que se dió a la fuga.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Un hombre de 63 años falleció tras volcar su camioneta en un camino rural de San José del Morro, San Luis. Fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.
Deportistas de triatlón, tenis, natación y vóley forman parte de la delegación mendocina que representa a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles.
En el inicio del Mundial de Clubes en San Juan, Barcelona goleó 9-1 a Andes Talleres con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez en el Aldo Cantoni.