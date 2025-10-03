Colisión de motos dejó dos mujeres heridas

Este jueves 2 de octubre, cerca de las 11:00 de la mañana, un accidente de tránsito en el barrio La República de la ciudad de San Luis dejó como saldo dos mujeres heridas.

El hecho ocurrió a la altura de las manzanas 47 y 57, donde colisionaron una motocicleta Corven Mirage 110 cc, conducida por una mujer de 51 años que iba acompañada por su hija de 35 años, y una motocicleta Zanella RX 150 cc, conducida por un hombre de 47 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambas mujeres sufrieron lesiones y fueron trasladadas en ambulancias del Sempro: la madre fue derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, mientras que su hija fue asistida en el Hospital del Oeste.

En el lugar, la Policía realizó el alcotest al conductor de la otra motocicleta, el cual arrojó resultado negativo (0,00 gr/l de alcohol en sangre).

Horas más tarde, desde el Hospital Central de Ciudad de San Luis informaron que la mujer de 51 años ingresó a la sala de shock room y que, debido a las lesiones en la cabeza, sería intervenida quirúrgicamente.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial, mientras se investigan las causas del accidente.