Deportivo Guaymallén no jugará el Regional Amateur

Esta tarde Marista - Jockey Club la gran final Deportes CuyoNoticias Deportes 27/09/2025 Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.

Nacional de Futsal Selecciones C 15 en el Poliguay Deportes CuyoNoticias Deportes 26/09/2025 Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.

El Mundial de Hóckey sobre patines ya tiene fixture Deportes CuyoNoticias Deportes 26/09/2025 Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.

Destacada actuación de sanjuaninos en el festival de bicicross Periodistas CuyoNoticias Deportes 25/09/2025 "La Catedral" santiagueña fue anfitriona de tres competencias a la par: Copa del Mundo, Campeonato y Open Argentino. Hubo presentes más de 20 representantes de San Juan.

Mateo Kalejman corrió la contrarreloj en el Mundial Deportes CuyoNoticias Deportes 24/09/2025 Con Delfina Dibella son los ciclistas sanjuaninos de la Selección Argentina que Ruanda, África, en el campeonato del mundo en la especialidad ruta.

Se vienen las Olimpíadas de Empleados Públicos Deportes CuyoNoticias Deportes 24/09/2025 El certamen comenzará con el fútbol el próximo 3 de octubre y se desarrollará en la Villa Deportiva y es esperado con ansias por los estatales de San Luis.