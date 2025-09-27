Deportivo Guaymallén no jugará el Regional Amateur

Esta tarde Marista - Jockey Club la gran final
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Uno de los líderes del torneo Clausura de la Liga Mendocina decidió no participar del Regional que comienza en octubre, si lo haran Fadep y Argentino.Deportes27/09/2025Deportes CuyoNoticias
El Presidente del Deportivo Guaymallén Gabino Alburquenque en Dos de Punta (FM91.3 Radio Aurora) manifestó:
"Hace años venimos trabajando con buenos planteles para participar en Liga. Hemos podido mantener la base"
"Decidimos no jugar el Regional más que nada por lo monetario. Es un año difícil". "Nos duele porque somos un club futbolero". "Para jugar un Regional necesitás refuerzos. Hoy apuntamos a otros objetivos del club"
Torneo Clausura 12da fecha
Godoy Cruz 5 (Flores 2, Zanini 2, Cendales)
AMUF 1 (Facundo Vilchez)
Luján 1 (Mazzolo)
Maipú 0
Palmira 0
Murialdo 5 (Valeri 2, Cortez, Romero, Brizuela)
Independiente Rivadavia 0
Argentino 1 (Cuvertino)
CEC 0
Fadep 3 (Navarro, Gomez, Echenique)
Huracán Las Heras 0
Guaymallén 1 (Moyano)
UNCuyo 1 (Oviedo)
San Martin 3 (Flores, Carranza, Molli e/c)
Gimnasia 5 (Diaz 2, Burruel, Olguín, Zambudio)
Rodeo del Medio 0
Chacras 6 (Lauría 2, Ferrari, Zakaluk, Peinado, Grippi)
Luzuriaga 1 (Guaquinchay)
Talleres 7 (Giuliani, Brito, Ventura, Altamiranda, Barreiro, Barrios, Acosta)
Eva Perón 1 (Acosta e/c)
Beltran 2 (Mesa, Ortega)
Gutierrez 1 (Pérez)
Lavalle 3 (Lopez, Moyano, Vallecillo)
Universitario 2 (Padia, Tromeur)
Rivadavia GP - Algarrobal PP
Guaymallén y Argentino 32, Fadep 29, Luján 28, Beltrán 24, Huracán 23, Andes Talleres 22, Godoy Cruz 21, San Martin y Gimnasia 19, Chacras, Gutierrez, Rivadavia y Eva Perón 17, Maipú 15, Rodeo y AMUF 13, Lavalle 11, UNCuyo 10, Palmira y Universitario 9, CEC 8, Independiente Rivadavia 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.
AMUF - Cicles Club Lavalle Universitario- Fray Luis Beltrán/ Gutierrez - Centro Deportivo Rivadavia/ Luzuriaga- Andes Talleres/ Eva Perón- Gimnasia y Esgrima/ Rodeo del Medio- UNCuyo/ San Martin- Huracán Las Heras/ Deportivo Guaymallén - CEC/ Fadep- Independiente Rivadavia/ Argentino- Palmira/ Leonardo Murialdo - Luján/ Deportivo Maipú- Godoy Cruz/ Academia Chacras de Coria ganará los puntos frente a Deportivo Algarrobal.
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.
Tres instituciones sanjuaninas participaron del certamen alcanzando resultados destacados en la provincia de Mendoza.
"La Catedral" santiagueña fue anfitriona de tres competencias a la par: Copa del Mundo, Campeonato y Open Argentino. Hubo presentes más de 20 representantes de San Juan.
Con Delfina Dibella son los ciclistas sanjuaninos de la Selección Argentina que Ruanda, África, en el campeonato del mundo en la especialidad ruta.
El certamen comenzará con el fútbol el próximo 3 de octubre y se desarrollará en la Villa Deportiva y es esperado con ansias por los estatales de San Luis.
Mercedes Suárez, Gustavo Sánchez y Marcos Arce fueron los corredores sanjuaninos en la prueba. En cuyo en tanto se disputó la Maratón Huazihul.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
Será un encuentro cultural y gastronómico que celebra la creatividad mendocina. Será este sábado 27 y domingo 28, de 12 a 21. La entrada es para todo público y gratuita.
El mandatario sanjuanino destacó la importancia de dejar atrás las divisiones y trabajar de manera conjunta para consolidar un proyecto de país.
El encuentro de la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil será del 26 al 28 de setiembre en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, entrada libre y gratuita
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.