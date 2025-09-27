Paso Cristo Redentor Habilitado

Deportivo Guaymallén no jugará el Regional Amateur

Uno de los líderes del torneo Clausura de la Liga Mendocina decidió no participar del Regional que comienza en octubre, si lo haran Fadep y Argentino.

Liga Mendocina, Clausura
Liga MendocinaTorneo Clausura

El Presidente del Deportivo Guaymallén Gabino Alburquenque en Dos de Punta (FM91.3 Radio Aurora) manifestó: 
"Hace años venimos trabajando con buenos planteles para participar en Liga. Hemos podido mantener la base"
"Decidimos no jugar el Regional más que nada por lo monetario. Es un año difícil". "Nos duele porque somos un club futbolero". "Para jugar un Regional necesitás refuerzos. Hoy apuntamos a otros objetivos del club"

Torneo Clausura 12da fecha

Resultados

Liga Mendocina, Torneo Clausura 2025

Godoy Cruz 5 (Flores 2, Zanini 2, Cendales)
AMUF 1 (Facundo Vilchez)

Luján 1 (Mazzolo)
Maipú 0

Palmira 0
Murialdo 5 (Valeri 2, Cortez, Romero, Brizuela)

Independiente Rivadavia 0
Argentino 1 (Cuvertino)

CEC 0
Fadep 3 (Navarro, Gomez, Echenique)

Huracán Las Heras 0
Guaymallén 1 (Moyano)

UNCuyo 1 (Oviedo)
San Martin 3 (Flores, Carranza, Molli e/c)

Gimnasia 5 (Diaz 2, Burruel, Olguín, Zambudio)
Rodeo del Medio 0

Chacras 6 (Lauría 2, Ferrari, Zakaluk, Peinado, Grippi)
Luzuriaga 1 (Guaquinchay)

Talleres 7 (Giuliani, Brito, Ventura, Altamiranda, Barreiro, Barrios, Acosta)
Eva Perón 1 (Acosta e/c)

Beltran 2 (Mesa, Ortega)
Gutierrez 1 (Pérez) 

Lavalle 3 (Lopez, Moyano, Vallecillo)
Universitario 2 (Padia, Tromeur)

Rivadavia GP - Algarrobal PPLiga Mendocina, Clausura 12da

Liga Mendocina, Andes Talleres, Rodeo del MedioGuaymallén y Argentino golearon y siguen en la punta

Posiciones 

Guaymallén y Argentino 32, Fadep 29, Luján 28, Beltrán 24, Huracán 23, Andes Talleres 22, Godoy Cruz 21, San Martin y Gimnasia 19, Chacras, Gutierrez, Rivadavia y Eva Perón 17, Maipú 15, Rodeo y AMUF 13, Lavalle 11, UNCuyo 10, Palmira y Universitario 9, CEC 8, Independiente Rivadavia 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.

Próxima fecha 

AMUF - Cicles Club Lavalle Universitario- Fray Luis Beltrán/ Gutierrez - Centro Deportivo Rivadavia/ Luzuriaga- Andes Talleres/ Eva Perón- Gimnasia y Esgrima/ Rodeo del Medio- UNCuyo/ San Martin- Huracán Las Heras/ Deportivo Guaymallén - CEC/ Fadep- Independiente Rivadavia/ Argentino- Palmira/ Leonardo Murialdo - Luján/ Deportivo Maipú- Godoy Cruz/ Academia Chacras de Coria ganará los puntos frente a Deportivo Algarrobal. 

