Godoy Cruz invita a pedalear en el “Bicitour Patrimonial”

En el marco del mes del Patrimonio Natural y Cultural argentino, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza se unen para ofrecer una propuesta diferente. En esta oportunidad, será el “Bicitour Patrimonial: Descubriendo Tesoros del Pasado”, una actividad gratuita que combina turismo, recreación y conciencia ambiental.

El encuentro será el sábado 11 de octubre, a las 9, con punto de partida en la plaza Independencia, donde está ubicado el cartel #AmoMendoza. La jornada tendrá una duración estimada de cuatro horas y está pensada para todo público, con nivel de dificultad bajo.



Una experiencia única para conocer la historia sobre ruedas

Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar de una travesía guiada por sitios emblemáticos de Godoy Cruz y Mendoza, estarán acompañados por un bici-guía especializado que interpretará el paisaje urbano y compartirá historias, anécdotas y detalles sobre el patrimonio cultural de la región.

La propuesta invita a descubrir lugares cargados de identidad y valor histórico. Promueve una forma sustentable y saludable de hacer turismo.

El itinerario culminará en el espacio “Tesoros del Pasado”, donde cada objeto antiguo revela un fragmento de la memoria colectiva y de la vida cotidiana de otras épocas.

Por qué sumarse? La propuesta que ofrece Godoy Cruz, es una manera diferente, activa y ecológica de disfrutar la ciudad.

Permite conocer historias y sitios que hacen única a Godoy Cruz y Mendoza

Combina turismo cultural, recreación y bienestar.

Quienes quieran sumarse a la actividad deberán inscribirse previamente a través de Entrada Web

Cabe destacar que, para realizar el recorrido se recomienda el uso obligatorio de casco. Mientras que, quienes no dispongan de bicicleta podrán solicitar asesoramiento al momento de la inscripción.

Consultas: +54 9 261 594 9985

Una invitación a redescubrir el patrimonio compartido



Con esta propuesta conjunta, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la promoción del turismo cultural, la movilidad sustentable y el disfrute de los espacios urbanos.



En síntesis, el Bicitour Patrimonial se presenta como una oportunidad ideal para vivir la historia desde una nueva perspectiva. De manera tal que, permitirá conectar el pasado con el presente, al ritmo de los pedales.