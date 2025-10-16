Nuevo Bicitour para mirar con otros ojos lo que nos rodea

Villa Mercedes inauguró el Parque Betbeder
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
Bicicleta Amiga16/10/2025
Un nuevo bicitour invita no sólo a pedalear por las calles de Guaymallén, sino también recorrer historias, rincones ocultos y pasiones compartidas.
Se trata de andar en bici, se trata de descubrir, de mirar con otros ojos lo que te rodea, encontrarse con personas que comparten que moverse es también una forma de conectar, de cuidar yde transformar.
Cada pedalada es una oportunidad para conocer a alguien nuevo, para escuchar una anécdota, para sorprenderse con un mural, una plaza, una esquina que nunca habías notado.
La nueva edición del “Bicitour, descubriendo Guaymallén”, será el próximo sábado 18 de octubre con una propuesta que invita a pedalear por el departamento y conocer los rincones más representativos. eligiendo la bici como herramienta de encuentro, de conciencia y de alegría para que este paseo te llene de energía, ideas y ganas de seguir construyendo una ciudad más amable, más viva y amigable.
La concentración será a las 09:00 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), desde donde partirá el recorrido por el distrito El Bermejo.
Durante la jornada, los participantes podrán visitar monumentos, espacios patrimoniales y culturales, y disfrutar además de una actividad gastronómica que pondrá el broche final al paseo. El regreso está previsto para las 14:00 horas, nuevamente en el Espacio Julio Le Parc.
La actividad es gratuita, está destinada a mayores de 18 años y cuenta con cupos limitados e intransferibles. Quienes no dispongan de bicicleta podrán utilizar las unidades provistas por la Municipalidad especialmente para este evento.
Los interesados en participar deberán llenar el formulario de inscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/gXM3Snf1NqjqzAXS6
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
En el mes del patrimonio natural y cultural argentino, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza proponen una experiencia gratuita y sustentable. Un viaje al pasado, en bici.
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.
Pedaleando por la ciudad de Mendoza en una movida que mezcló movilidad sustentable, cultura y sabor en un plan ideal para arrancar la primavera
Una ciudad más limpia empieza con vos, dejá el auto en casa, subite a la movida sustentable con biciTRAN y disfrutá de viajes gratuitos
En la previa a la llegada de la primavera, este sábado 20 de setiembre desde el corpóreo #AmoMendoza de plaza Independencia de la ciudad de Mendoza
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Sandra Mariela Reus fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba por falsificar un título universitario y ejercer como docente.
La Ciudad de Mendoza llevará adelante el evento este viernes en el Parque Central, en homenaje a los héroes de Malvinas y en sintonía con el congreso que llevará adelante la Universidad de Mendoza.