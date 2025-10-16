Nuevo Bicitour para mirar con otros ojos lo que nos rodea

Un nuevo bicitour invita no sólo a pedalear por las calles de Guaymallén, sino también recorrer historias, rincones ocultos y pasiones compartidas.

Se trata de andar en bici, se trata de descubrir, de mirar con otros ojos lo que te rodea, encontrarse con personas que comparten que moverse es también una forma de conectar, de cuidar yde transformar.

Cada pedalada es una oportunidad para conocer a alguien nuevo, para escuchar una anécdota, para sorprenderse con un mural, una plaza, una esquina que nunca habías notado.

La nueva edición del “Bicitour, descubriendo Guaymallén”, será el próximo sábado 18 de octubre con una propuesta que invita a pedalear por el departamento y conocer los rincones más representativos. eligiendo la bici como herramienta de encuentro, de conciencia y de alegría para que este paseo te llene de energía, ideas y ganas de seguir construyendo una ciudad más amable, más viva y amigable.

Camino al bicitour

La concentración será a las 09:00 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), desde donde partirá el recorrido por el distrito El Bermejo.

Durante la jornada, los participantes podrán visitar monumentos, espacios patrimoniales y culturales, y disfrutar además de una actividad gastronómica que pondrá el broche final al paseo. El regreso está previsto para las 14:00 horas, nuevamente en el Espacio Julio Le Parc.

La actividad es gratuita, está destinada a mayores de 18 años y cuenta con cupos limitados e intransferibles. Quienes no dispongan de bicicleta podrán utilizar las unidades provistas por la Municipalidad especialmente para este evento.

Los interesados en participar deberán llenar el formulario de inscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/gXM3Snf1NqjqzAXS6