Bicitour por Guaymallén, recorrido hilando murales, monumentos y relatos comunitarios

Red de ciclovías, así se mueve Mendoza en bici
Las ciclovías dejan de ser sólo trazos en el asfalto para convertirse en caminos de conciencia y descubrimiento. Este mapa revela cómo la ciudad se transforma
El Bermejo se transformó en escenario de un recorrido que combinó historia, arte y afecto. Cada parada fue una pausa para mirar, sentir y compartir lo que nos hace únicos.
El bicitour descubriendo Guaymallén realizó un recorrido histórico por sitios emblemáticos de El Bermejo, visitando la plaza Gladys Ravalle, el Predio La Lagunita, la Plaza de las Artes y las Flores y la vieja casona conocida como “Villa Juanita”.
La iniciativa tuvo como punto de partida el Espacio Cultural Julio Le Parc. Desde allí, se invitó a los participantes a iniciar un trayecto que incluyó la visita a monumentos, espacios patrimoniales y culturales como la plaza Gladys Ravalle, el Predio La Lagunita, la Plaza de las Artes y las Flores y una vieja casona de la calle Avelino Maure, conocida como “Villa Juanita”.
El Bicitour es una propuesta que invita a pedalear por el departamento y conocer sus rincones más representativos. En esta ocasión, el recorrido estuvo acompañado por el historiador Carlos Frías, quién contó con detalle la reseña de cada sitio.
Cada pedalada fue una oportunidad para mirar con otros ojos lo que nos rodea, compartir anécdotas, descubrir rincones ocultos y conectar con personas que eligen la bici como herramienta de conciencia, alegría y transformación.
El cierre incluyó una actividad gastronómica que coronó el paseo con sabores locales y charlas espontáneas entre vecinos y visitante
En cada pedalada la oportunidad de conocer alguien, escuchar anécdotas, sorprenderse con un mural, plaza o esquina que nunca viste porque, Guaymallén tiene alma
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
En el mes del patrimonio natural y cultural argentino, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza proponen una experiencia gratuita y sustentable. Un viaje al pasado, en bici.
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.
Pedaleando por la ciudad de Mendoza en una movida que mezcló movilidad sustentable, cultura y sabor en un plan ideal para arrancar la primavera
Una ciudad más limpia empieza con vos, dejá el auto en casa, subite a la movida sustentable con biciTRAN y disfrutá de viajes gratuitos
