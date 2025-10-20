Bicitour por Guaymallén, recorrido hilando murales, monumentos y relatos comunitarios

El bicitour descubriendo Guaymallén realizó un recorrido histórico por sitios emblemáticos de El Bermejo, visitando la plaza Gladys Ravalle, el Predio La Lagunita, la Plaza de las Artes y las Flores y la vieja casona conocida como “Villa Juanita”.

La iniciativa tuvo como punto de partida el Espacio Cultural Julio Le Parc. Desde allí, se invitó a los participantes a iniciar un trayecto que incluyó la visita a monumentos, espacios patrimoniales y culturales como la plaza Gladys Ravalle, el Predio La Lagunita, la Plaza de las Artes y las Flores y una vieja casona de la calle Avelino Maure, conocida como “Villa Juanita”.

El Bicitour es una propuesta que invita a pedalear por el departamento y conocer sus rincones más representativos. En esta ocasión, el recorrido estuvo acompañado por el historiador Carlos Frías, quién contó con detalle la reseña de cada sitio.

Cada pedalada fue una oportunidad para mirar con otros ojos lo que nos rodea, compartir anécdotas, descubrir rincones ocultos y conectar con personas que eligen la bici como herramienta de conciencia, alegría y transformación.

El cierre incluyó una actividad gastronómica que coronó el paseo con sabores locales y charlas espontáneas entre vecinos y visitante