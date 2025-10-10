UPrO Play: el primer streaming académico de San Luis

Google presenta AI Plus y acceso gratuito a Gemini para estudiantes
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.
La Universidad Provincial de Oficios lanza UPrO Play, una plataforma creada por estudiantes que revoluciona la educación con contenidos innovadores.Tecnología10/10/2025Periodistas CuyoNoticias
La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) dio un paso histórico al presentar UPrO Play, su primer canal de streaming académico. Esta iniciativa, desarrollada íntegramente por estudiantes de la carrera de Producción de Contenido Digital en la sede de Villa Mercedes, convierte a la UPrO en la primera institución de la provincia en adoptar este formato como herramienta educativa.
El estreno fue recibido con entusiasmo por la comunidad educativa y el público en general, destacándose por la calidad técnica y la profundidad de sus contenidos. El programa inaugural incluyó entrevistas con figuras clave de la institución como el rector Rudy Cámera, el secretario académico Alberto Ledesma y la instructora Gabriela Pons, quien acompañó de cerca el proceso creativo de los estudiantes.
Un proyecto interdisciplinario que une saberes
Lo más destacado de UPrO Play es su carácter colaborativo. Participaron estudiantes de diversas carreras como Carpintería en MDF, Soldador, Tornería y Diseño e Impresión 3D, demostrando que la integración de saberes técnicos puede generar productos de alto impacto.
Aprender haciendo: el corazón del proyecto
Impulsado por la Secretaría Académica, el streaming responde a la filosofía del “aprender haciendo”, brindando a los alumnos una experiencia real de producción audiovisual. Esta propuesta no solo fortalece sus habilidades técnicas, sino que también fomenta el trabajo en equipo y la creatividad.
Dónde y cuándo verlo
UPrO Play se transmite todos los miércoles a las 11:00 hs. a través del canal oficial de YouTube de la universidad. La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una nueva forma de aprender, compartir y crecer.
