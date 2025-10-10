Allanamientos por droga en Villa Mercedes: un preso

Camión volcó en ruta 147 y el chofer salió ileso
Dos allanamientos realizados este jueves 9 de octubre en la ciudad de Villa Mercedes dejaron como saldo un detenido y el secuestro de droga valuada en más de 1,5 millones de pesos, además de dinero en efectivo, celulares y municiones.
Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente de la Unidad Regional de Orden Público N° 2, tras una investigación de cuatro meses por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, con intervención de la Fiscalía Federal.
Dos viviendas allanadas
El primer operativo se realizó en una casa de calle Ministro Berrondo 930, en el barrio Eva Perón I, donde residía un hombre de 47 años. En el lugar se encontraban además un hombre de 39, un joven de 19 y tres menores de edad, quienes fueron puestos a resguardo por la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).
Allí se secuestraron 63 envoltorios de cocaína, recortes de nylon, un teléfono celular y 65.000 pesos en efectivo.
El segundo allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Farfán y Dr. Mundet, barrio Eva Perón II, donde vivía un joven de 22 años junto a dos menores. En ese domicilio la Policía incautó cuatro celulares, una balanza digital, municiones calibre 22 y 38, 405.000 pesos, 40 gramos de semillas de cannabis y un envoltorio compacto de cocaína.
Más de 200 dosis listas para la venta
En total, la cocaína secuestrada pesó 52,85 gramos, cantidad suficiente para la elaboración de 215 dosis, cuyo valor estimado en el mercado ilegal asciende a 1.505.000 pesos argentinos.
Por disposición judicial, el hombre de 47 años fue detenido y comunicado, quedando alojado en las celdas disciplinarias de la Unidad Regional de Orden Público N° 2, donde será indagado en las próximas horas.
En los procedimientos colaboraron efectivos del Comando Radioeléctrico, Comisaría 40ª, CANAF, Policía Científica y la Oficina de Antecedentes Personales.
Las autoridades destacaron que los operativos forman parte de una estrategia sostenida para combatir el microtráfico de drogas en la provincia de San Luis.
