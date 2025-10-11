Avanzan obras en el Parque Quebrada de Zonda

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan avanza con la construcción de los nuevos sectores del Parque Quebrada de Zonda, una obra que busca fortalecer la infraestructura recreativa y turística de uno de los entornos naturales más representativos de la provincia.

Los trabajos se desarrollan en los Sectores 3 y 4, ubicados sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia. Con una superficie total de 39.319 metros cuadrados, el proyecto forma parte del plan de desarrollo integral del parque, orientado al disfrute de la comunidad bajo criterios de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad.

Entre las principales incorporaciones se destaca la construcción de una confitería con terraza, dos módulos sanitarios, parrilleros, mesas y bancos, piletas de lavar y senderos accesibles que conectan las distintas áreas. También se instalarán luminarias LED, señalética, cestos de residuos y un sistema de riego por goteo para el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

Uno de los puntos más significativos del proyecto es el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, ubicado al suroeste del Jardín de los Poetas. Este espacio rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y se convertirá en un nuevo lugar de encuentro y reflexión.

Actualmente, la obra presenta un avance físico del 56 %. El monumento a las Islas Malvinas se encuentra prácticamente finalizado, mientras que la confitería ya cuenta con estructura y losa de cubierta terminadas. Los módulos sanitarios avanzan en la etapa de terminaciones, y los senderos principales ya fueron hormigonados, mejorando la circulación peatonal.

En paralelo, se fabrican los elementos de mobiliario urbano —mesas, bancos y parrilleros— y se continúa con la instalación de luminarias y redes de riego.

Con esta renovación, el Parque Quebrada de Zonda se consolida como un espacio de recreación, naturaleza y memoria, que integrará descanso, gastronomía y turismo familiar. La obra permitirá revalorizar el entorno del Jardín de los Poetas y potenciar el atractivo turístico del departamento Rivadavia.