Paso Cristo Redentor Habilitado

San Martín celebra la Semana del Vermouth

Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.

Eventos11/10/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

Semana Provincial del Vermouth (7)El departamento de San Martín (Mendoza) será escenario de la Semana Provincial del Vermouth, que se desarrollará del 14 al 18 de octubre. El evento reunirá a 16 elaboradores mendocinos y una bodega invitada de Rosario en el Templo del Vino Bonarda. Habrá degustaciones, charlas, música en vivo y actividades gastronómicas, con el objetivo de revalorizar el vermouth como parte de la identidad cultural y turística del Este provincial.

El lanzamiento oficial se realizó este jueves con la presencia del intendente Raúl Rufeil, el director de Turismo Jorge Corrales y el enólogo de Bodegas Crotta, Ángel Bottero. Rufeil destacó el valor del aperitivo como símbolo de encuentro y tradición: “El vermouth era parte de nuestras costumbres y hoy vuelve a reunir a las familias y amigos”.

Actividades y programación
El cronograma comenzará con “La Noche de las Vermuterías”, el martes 14 y miércoles 15 de octubre. Durante ambas jornadas, bares y locales del Gran Mendoza y San Martín ofrecerán promociones y propuestas especiales.

A partir del jueves 16, las actividades continuarán en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, con conversatorios a cargo de especialistas del INTA, bartenders y sommeliers. Las charlas se desarrollarán de 17 a 21 horas, con entrada libre y gratuita.

Semana Provincial del Vermouth (3)

Degustaciones y música en vivo
El viernes 17 y el sábado 18 se realizarán los sunsets en el Templo del Vino Bonarda, con patios gastronómicos, música en vivo y degustaciones de las principales vermuterías participantes. Las entradas tienen un valor de $14.000 por noche, o $20.000 por ambas jornadas, disponibles en EntradaWeb.com.

Un nuevo atractivo para el Este mendocino
Según el director de Turismo, Jorge Corrales, la propuesta busca posicionar a San Martín como destino cultural y enogastronómico. “Estamos poniendo en valor un producto que vuelve a estar de moda y que representa nuestras raíces”, afirmó.

La Semana Provincial del Vermouth se consolida así como una invitación a redescubrir los sabores y la historia del aperitivo mendocino.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email