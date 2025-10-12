Nueve cardenales se recuperan en La Florida

Avanzan obras en el Parque Quebrada de Zonda
Nueve cardenales copete rojo fueron rescatados del tráfico ilegal por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. Dado que su hábitat natural se encuentra en San Luis, las autoridades de esa provincia realizaron la entrega formal de los ejemplares para que inicien su proceso de recuperación en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) de La Florida.
Rescate y traslado coordinado entre provincias
El traslado se concretó mediante un trabajo conjunto entre los organismos ambientales de ambas provincias, con el objetivo de garantizar el bienestar de las aves y su reinserción al entorno natural. La medida se enmarca en las acciones del Gobierno de San Luis para proteger la biodiversidad y fortalecer las políticas de conservación de fauna autóctona.
Evaluación y etapa de recuperación
Los cardenales fueron examinados por el equipo veterinario del CCVS, que analizó su estado sanitario, conductual y ecológico. Los especialistas detectaron que la mayoría de los ejemplares estaban acostumbrados al encierro en jaulas pequeñas, lo que afecta su capacidad de vuelo y reproducción.
Por esta razón, permanecerán en cuarentena para su observación y adaptación. Una vez superada esa fase, pasarán a una jaula voladora donde se evaluará su musculatura y destreza aérea, antes de determinar la fecha de su liberación.
Una especie emblemática y amenazada
El cardenal copete rojo habita en diversos ambientes de San Luis —bosques, pastizales y zonas rurales—. Se alimenta de insectos, pequeños frutos y semillas. Su característica más distintiva es el copete rojo brillante y el pico de tono marfil.
Conciencia y denuncia ciudadana
El tráfico ilegal de fauna silvestre implica métodos crueles de captura y transporte. En San Luis, la tenencia de animales silvestres está prohibida. Ante casos de posesión o comercio ilegal, se debe denunciar a la Policía Ambiental al 911 o comunicarse con la Secretaría de Ambiente al 2664-452000 (interno 3372).
