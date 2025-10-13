Rescatan dos personas extraviadas en zona Pampa Las Leñas

Rescataron a dos andinistas extraviados en el Paraje Las Leñas
Ante el alerta, efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata” activaron el protocolo de búsqueda.
Se habían desorientado en el descenso y quedaron extraviados en un barranco, Gendarmería Nacional llegó hasta donde estaban, asistieron y auxiliaron para regresarPoliciales13/10/2025Periodistas CuyoNoticias
La madrugada de este lunes dos personas fueron rescatadas en zona de Cascada del arroyo Agua Salada, sector Pampas de Las Leñas, ubicado a la altura del km 1227 de la RN7, se habían extraviado al desorientarse y quedar en un barranco.
Alrededor de las 23:30 del domingo se recibió el alerta de que un hombre de 46 años junto a una mujer de 45 años se encontraban extraviados en la zona de Pampa Las Leñas, de inmediato se montó el operativo de búsqueda y rescate por parte de Personal de Patrulla de Rescate y Gendarmería Nacional que en conjunto trabajaron para ubicar a la pareja extraviada mientras realizaban senderismo en la cascada del arroyo Agua Salada.
Personal del GEAM realizaron anclajes artificiales con la utilización de piquetas, armando sistema de polipasto con poleas logrando subir a las 2 personas que se hablan extraviado en un barranco encajonados.
Siendo las 03:00 horas de este lunes la totalidad del personal con los 2 ciudadanos, santafesinos, arribaron al inicio de senda donde los esperaba un patrullero de la Unidad.
Seguidamente se los trasladó hacia la sección Punta de Vacas deGendarmería Nacional y luego de ser atendidos por el enfermero de turno, brindales infusión caliente y alimentos, se trasladan por sus propios medios hacia Uspallata para pernoctar.
