En primavera, Yoga por los Caminos del Vino

La experiencia de bienestar que integra los universos del yoga y el vino en bodegas, wine lodges y parajes vitivinícolas de Mendoza anunció sus próximas cuatro fechas a desarrollarse entre octubre y noviembre en bodegas y hoteles de Mendoza. La invitación garantiza mover el cuerpo, calmar la mente, renovar la energía y elevar el espíritu para más tarde compartir un brindis, conocer los espacios y disfrutar del vino y la gastronomía locales.



Las prácticas comienzan este sábado 18 de octubre a las 10 en Entre Cielos Wine & Wellness Hotel, Vistalba, Luján de Cuyo con motivo del Día de la Madre e invitan a mamás e hijas o hijos y mujeres amigas a vivenciar una experiencia de lujo en el hotel recientemente galardonado con el premio Oro en la categoría “Alojamientos” por la Great Wine Capitals en el concurso Best of Wine Tourism, edición regional.



Luego de la práctica se compartirá un brunch cinco estrellas que incluirá café o té; jugos de naranjas y pomelos; agua; smoothie détox; avocado toast (tostón con palta, queso crema, tomate cherry, huevo poché y aceite de oliva); yogur, compota de frutos rojos y granola; plato con frutas de estación, budín de dulce de leche y medialuna con quesos y fiambres. Para todos los casos, hay opción gluten free. El valor es $48.000 por persona.



Con la calidez de las mañanas primaverales estos encuentros representan una alternativa cultural, turística, espiritual, deportiva y social que genera en el público mendocino y en los visitantes un recuerdo memorable.



La movida continúa en Finca las Divas by bodega Huarpe Riglos en Gualtallary, Valle de Uco, quien por primera vez se suma al ciclo, el sábado 1 de noviembre a las 10. Aquí el menú que acompañará el brindis será: empanadas de ternera cortadas a cuchillo, muzzarella con verdeo y caprese, acompañados por panes artesanales, dips de hummus y pasta de berenjenas ahumadas, quesos y frutos secos. Los vinos serán Quinto Rosé y Huarpe Reserva Malbec. El valor es $38.000 por persona.





Por otra parte, RJ Viñedos, una bodega familiar de la familia Jofré, en Perdriel, Luján de Cuyo, adhiere con un producto destinado a locales y visitantes nacionales y extranjeros que además de la experiencia de inmersión interior y movilidad física, suma un recorrido a la bodega con vino blanco de cortesía, tres vinos tintos para degustar a ciegas y finalmente el casual lunch con empanadas caseras de carne, caprese, hongos y quesos. El encuentro será el sábado 8 de noviembre a las 10 y el valor es $90.000 por persona.



Finamente, sobre mediados de noviembre, el sábado 15, bodega Santa Julia en Finca Beltrán, Maipú, se suma al circuito de Yoga por los Caminos del Vino con las tradicionales y multipremiadas empanadas de la Chacha -en sus versiones de carne y veggies- en los jardines de Casa del Visitante. Los vinos a degustar finalizada la clase pertenecen a la línea varietales de Santa Julia. El valor es $ 38.000 por persona.



Acerca de la experiencia holística



Yoga por los Caminos del vino es un circuito itinerante que vincula al vino con el concepto de salud y acerca la práctica del yoga a la industria vitivinícola. “En cada encuentro movemos el cuerpo, buscamos disipar las fluctuaciones de la mente, ampliamos la capacidad respiratoria provocando una gran oxigenación de todo el organismo y finalizamos con un brindis, disfrutando de la gastronomía, el paisaje y la particularidad de cada templo del vino”, afirma su creadora, Alejandra Navarría.

La práctica comienza con una inducción inicial al silencio, la búsqueda del contacto interior y el aquietamiento de la mente; continúa con pranayamas (ejercicios de control de la respiración); sigue con un trabajo dinámico de asanas (correlación de posturas de yoga) y concluye con una relajación final con meditación guiada, una vez trabajado el cuerpo y activado el prana (la energía vital).



Yoga por los Caminos del Vino comulga y promueve la idea de vivir con mayor conciencia de uno mismo, de la energía y de la conexión con el entorno, vinculando a quienes intervengan a través de los placeres de la vida.

Desde la organización se sugiere asistir a los encuentros con ropa cómoda, deportiva; botellita de agua; protector solar, gorrita, esterilla de yoga y manta para cubrirse durante la relajación.



La propuesta, avalada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, Bodegas de Argentina, Caminosdelvino.org, el programa Wine in Moderation y el Fondo Vitivinícola Mendoza, transita su séptima temporada ofreciendo conectar con el momento presente, buscando la paz y la armonía interior.

Consultas y reserva de entradas al WhatsApp +5492615085438.