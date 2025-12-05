Guaymallén anuncia un plan para mejorar el servicio de agua

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, presentó un ambicioso plan para mejorar la provisión de agua potable en el este del departamento, donde cerca de 80.000 vecinos, unas 18.000 conexiones, dependen de once operadores comunitarios. El anuncio se realizó durante su exposición en el V Congreso Internacional del Agua para el Futuro, organizado por el Departamento General de Irrigación.

Calvente participó del panel Agua y Poblaciones, junto a los intendentes Gustavo Aguilera (Tupungato), Esteban Allasino (Luján) y Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza), moderado por el superintendente Sergio Marinelli. Allí expuso el diagnóstico realizado durante el último año y medio sobre el sistema comunitario de agua.

“El sistema es deficiente y carece de inversiones fuertes en infraestructura, lo que compromete reservorios, distribución y contingencias”, afirmó el jefe comunal. En ese marco, anunció el Plan de Criticidad y Contingencia, que aborda cuatro dimensiones: reservorios, hidromedición micro y macro, distribución e infraestructura para emergencias.

El programa contempla una inversión de 14 millones de dólares en cuatro años, destinada a ordenar el servicio, establecer estándares comunes y garantizar una provisión homogénea. “Hemos dado un paso inédito al ordenar a esos operadores y definir acciones concretas para mejorar el sistema”, expresó.

Calvente también destacó los avances en eficiencia hídrica que el municipio viene realizando desde hace siete años, con 400 kilómetros de canales impermeabilizados y un salto del 20% al 90% de infraestructura hidráulica revestida. En paralelo, se incorporaron obras de captación de agua de lluvia para recargar napas y se tecnificó el riego de espacios verdes.

En ese sentido, detalló el proyecto de tecnificación del riego del Parque del Acceso Este, que duplicará su superficie verde hasta los 15 kilómetros. “Vamos a regar el doble con el mismo volumen de agua”, señaló.

Por último, subrayó que la eficiencia hídrica también depende de un cambio cultural: “Más que las pérdidas del sistema, pesa el mal uso que se hace del agua potable en Mendoza. Debemos bajar los consumos domésticos. Comparando la incidencia de esa variable frente a las pérdidas que puedan tener los sistemas de operación de agua, pesa mucho más el mal uso que le da a la gente al agua potable en Mendoza”, aseguró.





