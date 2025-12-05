Luján de Cuyo avanza en una norma para eventos "sunset"

La Escuela de Enología suma su "laboratorio de la miel"
El gobierno de San Juan cedió en comodato una sala móvil de extracción de miel para fortalecer la formación práctica. El equipo ya funciona en el campus
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.Economía05/12/2025Redacción CuyoNoticias
Luján de Cuyo avanza hacia la creación de un marco normativo para los eventos tipo “sunset”, una modalidad cada vez más solicitada por bodegas, emprendimientos turísticos y empresas del sector. La concejal Paloma Scalco (Unión por la Patria) presentó un proyecto que busca incorporarlos formalmente dentro de la ordenanza tarifaria municipal, algo que hoy no está contemplado.
Actualmente, los organizadores no pueden obtener autorización específica porque no existe un rubro definido en la normativa. Solo se habilitan fiestas puntuales, lo que limita la inversión y el desarrollo de estas propuestas. Con esta iniciativa, Luján de Cuyo ampliaría su oferta turística y facilitaría nuevas oportunidades económicas.
Los sunset se han consolidado como una tendencia en Mendoza, combinando vino, música y atardeceres en espacios al aire libre. Según Scalco, representan una oportunidad para generar empleo, fortalecer la competitividad del sector y diversificar la actividad turística del departamento. “El Estado debe aggiornarse y acompañar la inversión privada”, sostuvo.
El proyecto también incorpora pautas de ordenamiento, control de sonido, zonificación y seguridad para evitar molestias a los vecinos. La Dirección de Industria y Comercio será la encargada de regular aforos, inspecciones, tránsito, higiene y limpieza posterior a cada evento.
“La propuesta surge por pedido de vecinos y de distintos espacios que desean hacer sunset en Luján. Es una actividad que ha crecido muchísimo y puede sostenerse todo el año”, señaló Scalco.
De cara al movimiento turístico del fin de semana, la concejal destacó que Luján de Cuyo es epicentro de numerosas fiestas y que existe una “gran oportunidad para posicionar al departamento en agendas nacionales”. Confió en que el proyecto será aprobado próximamente.
