Google presenta AI Plus y acceso gratuito a Gemini para estudiantes

Charlas MOD sobre Inteligencia Artificial en San Juan
La Secretaría de Transformación Digital comenzó un nuevo ciclo sobre innovación en la administración pública, con la inteligencia artificial como tema central.
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.Tecnología08/10/2025Redacción CuyoNoticias
Google anunció dos importantes iniciativas en la Argentina para hacer de la inteligencia artificial (IA) una tecnología cada vez más accesible: el lanzamiento de “Google AI Plus”, una nueva membresía diseñada para ofrecer IA a un costo más asequible. Y para potenciar a las nuevas generaciones, la compañía brindará acceso gratuito por un año a su plan de IA avanzada “Google AI Pro” a todos los estudiantes universitarios (+18 años) del país.
Llega la suscripción Google AI Plus
A partir de hoy, los usuarios en la Argentina podrán acceder a Google AI Plus, su plan de suscripción más reciente, diseñado para ayudar a las personas a sacar más provecho de la IA de Google a un costo más accesible.
Esta membresía ofrece soluciones para mejorar la productividad, la creatividad y el aprendizaje, entre otros aspectos. E incluye: mayor capacidad en el modelo de edición y generación de imágenes (conocido como Nano Banana) en la aplicación de Gemini. También abre una ventana a la creación de contenido avanzado, al incluir acceso al modelo de generación de video de Google, Veo 3 Fast, directamente en la aplicación de Gemini, y en las herramientas de creación de películas e imágenes con IA, Whisk y Flow.
Gracias a la integración de Gemini en Google Workspace, la suite de trabajo, será posible redactar, resumir y organizar información directamente en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y otras aplicaciones, lo que redefine la manera en que se gestionan correos o se preparan presentaciones sin necesidad de salir de la plataforma.
Además, los suscriptores contarán con mayor capacidad de análisis gracias a más funcionalidades de NotebookLM, ideal para transformar documentos de investigación o estudio en resúmenes, contenidos y material didáctico. Y a todo esto se suman 200 GB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail.
Impulsar el desarrollo de la próxima generación de estudiantes y profesionales es una de las metas centrales de Google. Por eso, la compañía anunció que, desde hoy —el 7 de octubre—, los estudiantes universitarios de la Argentina mayores de 18 años podrán postularse para acceder de manera gratuita durante 12 meses al plan Google AI Pro en este link.
El objetivo es claro: brindar a los jóvenes de la región acceso a herramientas de IA para que puedan liberar su creatividad, potenciar su aprendizaje, investigar, crear lluvia de ideas y desarrollar habilidades que los preparen para el mundo laboral del mañana.
Gracias a los avances en IA, Google está abriendo nuevas puertas al conocimiento y expandiendo las posibilidades de que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda aprender lo que desee de la manera que mejor le funcione.
