Rescatan a niña tras caer a un canal en Giagnoni

Una niña de dos años fue rescatada con vida este jueves 23 de octubre luego de caer a un canal de riego en el distrito de Ingeniero Giagnoni, departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 15 horas en calle Molina s/n, cuando un llamado al 911 alertó sobre el posible ahogamiento de una menor.

El operativo de rescate

Ante el aviso, personal de la Subcomisaría Giagnoni acudió rápidamente al lugar, junto a unidades móviles y un equipo de canes de rescate.

Minutos después, los efectivos localizaron a la madre de la niña en la intersección de Ruta 50 y Molina, quien llevaba en brazos a su hija en estado crítico.

Asistencia inmediata

La pequeña fue trasladada de urgencia por personal médico al Hospital de Niños Humberto Notti, ubicado en Guaymallén, donde ingresó con signos de ahogamiento y estado grave.

Fuentes sanitarias confirmaron que la niña permanece internada en terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria y con pronóstico reservado.

Intervención policial y judicial

La Policía de Mendoza inició una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros datos, la menor habría caído accidentalmente al canal, que atraviesa una zona rural de difícil acceso y con corrientes de agua fuertes por el riego agrícola.

Zona de alto riesgo

Vecinos del lugar señalaron que el canal de Giagnoni carece de protecciones o señalización adecuada, y que no es la primera vez que se producen incidentes similares.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de extremar los cuidados con los niños pequeños en áreas donde haya cauces abiertos o canales de riego activos.

Estado actual de la menor

Hasta el último parte médico, la niña continúa en grave estado, con asistencia permanente del equipo pediátrico del Hospital Notti.

Fuentes del nosocomio informaron que su evolución será determinante en las próximas horas, mientras familiares y vecinos esperan noticias favorables.



