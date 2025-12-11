Robo en panadería y cinco detenidos tras operativo

Un violento robo ocurrido en una panadería de Chimbas (provincia de San Juan) terminó con cinco personas aprehendidas tras un operativo policial que permitió recuperar un celular y una motocicleta. El principal sospechoso fue localizado en una vivienda de Villa Alonso, donde también se hallaron otros involucrados acusados de encubrimiento.



Un asalto que generó alarma en pleno día

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 11 hs., en un comercio ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí. Según fuentes policiales, un joven de 24 años atendía el local cuando un delincuente ingresó y lo sorprendió con amenazas directas. El ladrón actuó con rapidez y se apoderó de un teléfono Samsung A12. Minutos después, también escapó en una motocicleta Honda Titan 125 cc de color negro que estaba en el lugar. El ataque, aunque breve, dejó al empleado en estado de shock por la violencia y la tensión del momento.



Inicio inmediato de la investigación

Apenas se radicó la denuncia, personal de la Subcomisaría de Cipolletti inició una investigación acelerada. El objetivo principal era identificar al responsable antes de que los elementos robados se perdieran o fueran revendidos. Los efectivos comenzaron a reconstruir el recorrido del sospechoso a partir de testimonios, cámaras de seguridad de la zona y datos aportados por vecinos que vieron movimientos sospechosos poco antes del asalto. Esta combinación de fuentes permitió avanzar con rapidez y definir una línea clara de seguimiento.



El operativo se trasladó a Villa Alonso

Con los indicios reunidos, la policía obtuvo la ubicación de una vivienda en Villa Alonso, también en Chimbas, donde podría encontrarse el sospechoso. El ingreso al domicilio se concretó durante un allanamiento ordenado por la Justicia. En el interior, los uniformados hallaron al presunto autor del robo junto con otros cuatro adultos. La presencia de estas personas llamó la atención desde el primer momento, ya que intentaban ocultar objetos vinculados con la causa. La policía actuó con cautela, asegurando el lugar antes de continuar con las inspecciones.



Recuperación de los elementos sustraídos

Durante el procedimiento, se encontraron la motocicleta Honda Titan y el celular Samsung A12 robados horas antes. Ambos estaban ocultos en distintos sectores de la casa, lo que refuerza la sospecha de que el grupo buscaba evitar que fueran detectados. Los investigadores destacaron que la recuperación inmediata de los bienes fue clave para sostener la acusación y asegurar pruebas concretas. Además, se secuestraron otros elementos de interés que podrían estar relacionados con causas similares registradas en la zona.



Cinco aprehendidos por distintos roles

El principal sospechoso quedó detenido como presunto autor del robo, mientras que los otros cuatro adultos fueron aprehendidos por su posible participación en tareas de encubrimiento. Estas personas, según la versión policial, habrían colaborado ocultando los objetos o brindando apoyo logístico para evitar que el responsable fuera ubicado. La justicia ahora deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno. Todos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Fiscalía correspondiente.



Próximos pasos de la causa

Con el allanamiento completado y los bienes recuperados, la investigación continuará con declaraciones, peritajes y análisis de las cámaras del sector. El objetivo es confirmar la secuencia de hechos y definir si existió planificación previa. También se buscará establecer si el detenido está vinculado con otros robos recientes en comercios de Chimbas. Para los vecinos, el operativo representó un alivio, ya que permitió una respuesta rápida ante un hecho que aumentó la preocupación por la seguridad en la zona. Las autoridades remarcaron que se seguirán reforzando los patrullajes y el monitoreo para prevenir nuevos delitos.