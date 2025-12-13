Choque en Juana Koslay: un conductor dio positivo

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde en Juana Koslay, cuando una camioneta y un automóvil colisionaron en la Autopista Los Puquios. No se reportaron heridos de gravedad. Sin embargo, uno de los conductores dio positivo en el control de alcoholemia realizado por la Policía Caminera.



El hecho ocurrió en una zona muy transitada

El siniestro vial se produjo alrededor de las 19:30 horas en la rotonda Malvinas Argentinas, sobre la Autopista Los Puquios, frente al barrio 264 Viviendas. Se trata de un sector con circulación constante, especialmente en horarios de la tarde. Por motivos que aún se intentan establecer, dos vehículos impactaron en ese punto, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona. Personal policial acudió rápidamente para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados.



Los vehículos y sus conductores

Según informaron desde la División Canes de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial de la provincia de San Luis, en el lugar colisionaron una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Fiat Uno. La camioneta era conducida por un hombre de 44 años, mientras que el auto era manejado por un hombre de 55 años. Ambos circulaban por la autopista al momento del impacto y permanecieron en el lugar tras el choque, a disposición de las autoridades.



Daños materiales, sin lesiones graves

Como consecuencia del impacto, los dos vehículos presentaron distintas abolladuras y daños visibles en su carrocería. A pesar de ello, los conductores no sufrieron heridas de consideración. Fuentes oficiales indicaron que ambos se encontraban conscientes y en condiciones de dialogar con el personal policial. El conductor del Fiat Uno, incluso, se negó a recibir atención médica en el lugar, decisión que quedó asentada en el acta correspondiente.



Controles de alcoholemia en el lugar

Tras asegurar la escena y verificar el estado de los involucrados, los efectivos realizaron los controles de alcoholemia de rutina. El conductor de la camioneta Chevrolet S10 arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En cambio, el test practicado al conductor del Fiat Uno dio resultado positivo, con un nivel de 1,80 g/l de alcohol en sangre, un valor muy por encima de lo permitido.



Intervención policial y procedimientos

Ante el resultado del alcotest positivo, el personal de Policía Caminera aplicó los procedimientos previstos para estos casos. Se labraron las actas correspondientes y se informó a las autoridades competentes. Además, se dispusieron las medidas administrativas de rigor, vinculadas tanto a la conducción bajo los efectos del alcohol como a la seguridad vial. Durante varios minutos, el tránsito estuvo parcialmente reducido hasta que se retiraron los vehículos involucrados.



Un recordatorio sobre seguridad vial

El episodio volvió a poner en foco la importancia de la conducción responsable, especialmente en horarios de alta circulación. Desde la Policía Caminera reiteraron que los controles preventivos se mantienen activos en rutas y autopistas de la provincia. La combinación de alcohol y conducción representa un riesgo grave para todos los usuarios de la vía pública. En este caso, el resultado fue solo daños materiales, pero las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las normas para evitar consecuencias mayores.