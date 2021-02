Cobos sobre el mercado inmobiliario: “No tenemos crédito, debemos definir qué tipo de valor del dólar se debe utilizar”

En relación al mercado Inmobiliario, el senador Julio Cobos señaló que “la construcción es una industria que tiene particularidades. Cuando se entra en una crisis lo primero que se paraliza es la construcción, ahora cuando se quiere salir de la crisis para generar empleo, trabajo y crecimiento de la economía, a lo primero que se acude es a la construcción. Además, a diferencia de otras industrias, en la construcción -sea pública o privada- el que quiera desarrollar algo tiene que cotizar una obra, al precio de hoy, que no está hecha, está estimada.

A partir de allí hay una modificación de los precios de las distintas variables por lo que se mueve con supuestos. Ahí aparecen diferentes fórmulas que actualizan el valor y a veces se rompe la equidad contractual, como ha sucedido con los créditos UVA”.

“En Argentina tenemos un problema de fondo y es que no hay crédito, no tenemos crédito. Vayan a Chile y vean los créditos al 4% anual, con estabilidad monetaria y sin inflación. Necesitamos recuperar el crédito y lo otro que necesitamos es certidumbre. Hay una distorsión en el mercado de capitales que trae múltiples consecuencias, afectando a los compromisos asumidos entre las partes. Vamos a acompañar este proyecto porque para salir de la crisis hay que motivar la construcción, pero el problema es que no tenemos crédito y tampoco certidumbre. Hay que definir expresamente qué valor del dólar vamos a optar”, explicó el legislador mendocino.

Por otra parte, el senador radical explicó que “La construcción durante el 2020 cayó un 19,3% y la economía un 10%. Para que este incentivo a la construcción y blanqueo funcione y dé certidumbre, ya que no podemos resolver el problema del crédito, debemos definir expresamente el valor de referencia, la jurisprudencia está dividida y no unifica un criterio. Por eso y como complemento del tema tratado, pedí preferencia del proyecto 3118/20 para definir qué valor de la moneda se va a utilizar”.