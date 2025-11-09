Fatal vuelco de un auto en Ruta Nacional N° 7

Un hombre perdió la vida este sábado por la mañana luego de volcar el vehículo que conducía sobre la Ruta Nacional N° 7, en el departamento mendocino de La Paz. El accidente ocurrió cerca de las 09:30 horas y dejó además a un acompañante con heridas que, según informaron fuentes policiales, no revisten gravedad.

El hecho vial

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 914 de la Ruta 7, en el sector Este de la provincia Cuyana. Por causas que todavía se investigan, el conductor de un Peugeot 207 que circulaba en sentido este a oeste perdió el dominio del rodado, que terminó volcando sobre la calzada norte y quedó con las ruedas hacia arriba.

El vehículo obstruyó parcialmente el tránsito, por lo que debió intervenir personal policial y de emergencia para asistir a las víctimas y asegurar la zona hasta completar las pericias.

La identidad de la víctima fatal

El conductor fue identificado como Gabriel Sepúlveda, quien lamentablemente murió en el lugar del accidente. Cuando los primeros efectivos llegaron, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

A su lado viajaba un acompañante, identificado con las iniciales M.A., de 29 años, quien resultó con lesiones y fue trasladado de inmediato al hospital departamental de La Paz. Los médicos informaron que se encontraba consciente y estable, aunque permanecería en observación por precaución.

Intervención policial y pericias

En el sitio trabajaron agentes de la Comisaría 22° de La Paz, personal de la Policía Vial, Bomberos y Servicios de Emergencias Coordinado (SEC). Los uniformados establecieron un perímetro de seguridad y cortaron parcialmente la circulación para permitir las tareas de rescate y peritaje.

Los peritos de Policía Científica de la Provincia de Mendoza realizaron las mediciones correspondientes y tomaron fotografías para determinar las causas del vuelco. Entre las hipótesis iniciales se analiza si una distracción, un desperfecto mecánico o el estado del pavimento pudieron influir en la pérdida de control.

Condiciones y contexto del siniestro

El accidente ocurrió en un tramo recto de la Ruta 7, una de las principales vías nacionales que conecta Mendoza con San Luis. A esa hora de la mañana, las condiciones de visibilidad eran buenas y el tránsito, moderado.

Testigos que pasaban por el lugar alertaron a los servicios de emergencia al observar el automóvil volcado sobre la calzada norte. El fuerte impacto y la posición final del vehículo indicaban que el vuelco se produjo tras una maniobra brusca o una salida de carril a alta velocidad, aunque esto será confirmado por las pericias.

Repercusiones y llamado a la precaución

El fallecimiento de Gabriel Sepúlveda generó consternación en el departamento de La Paz, donde residía. Vecinos y conocidos del hombre se acercaron al lugar tras enterarse del siniestro. Autoridades locales lamentaron el hecho y reiteraron la importancia de conducir con precaución, especialmente en rutas nacionales de alto tránsito pesado como la Ruta Nacional N° 7.

Desde la Policía Vial de Mendoza recordaron que, ante cualquier signo de cansancio o distracción, se recomienda detener la marcha en zonas seguras y descansar antes de continuar el viaje. También insistieron en mantener la velocidad reglamentaria, usar el cinturón de seguridad y revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a la ruta.

Cierre de jornada y situación actual

El tránsito en la zona fue restablecido cerca del mediodía, una vez finalizadas las tareas de remoción del automóvil y limpieza de la calzada. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Mendoza para realizar la correspondiente autopsia.

El acompañante permanece internado bajo observación, fuera de peligro. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de La Paz, que continuará con la recolección de pruebas y declaraciones de testigos para determinar las causas exactas del accidente.