Perdió Godoy Cruz y quedó último en la tabla anual

Muere piloto en accidente del Rally de La Toma
El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.
Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.Deportes10/11/2025Deportes CuyoNoticias
Godoy Cruz salía a jugar ante Atlético Tucumán con los resultados puestos de otros partidos, en San Juan habia empatado en Verdinegro y el Tiburón habia dado el batacazo de ganarle como visitante a Banfield. Salvaban la categoría Instituto, Gimnasia, Newells y Talleres, al Tomba no le quedaba otra que ganar aunque el Decano también necesitaba hacerlo.
El primero que pegó fue el local, apenas pasado el cuarto de hora, cabezazo de Ruiz que da en el palo, despues en Morán que lamentablemente se convierte en gol en contra, la escuadra del Turco Asad tenia que remarla desde atrás y se fueron al descanso con un 0-1 en contra que no era imposible remontar pero para ello debia mejorar mucho en el juego.
En el complemento llegó el segundo para Atlético, también de cabeza, en este caso Ortiz en jugada preparada con pelota parada, diez minutos antes del final descontó Andino aprovechando un rebote del guardapalos tucumano tras un fortisimo remate de Barrea. Telón queda una sola fecha y alli se definirán los dos descensos a la B Nacional.
Por promedios solo hay una opción: Aldosivi o San Martin de San Juan que juegan entre ellos en Mar del Plata, el otro descenso es para el último de la tabla anual, por el momento ese lugar es ocupado por Godoy Cruz que tiene 28 puntos igual que San Martin y por encima de ellos Aldosivi con 30 que si gana manda al descenso a los dos equipos cuyanos.
Godoy Cruz no puede salvarse del descenso en la última fecha (juega de local ante Riestra), aún ganando su situacion pende de un hilo de acuerdo a lo que ocurra en Mar del Plata. si gana Aldosivi, chau, no importa si gana Godoy Cruz, debieran empatar el Tiburón y el Verdinegro para despues desempatar con Aldosivi o si ganan los sanjuaninos desempatar con estos, muy complicado.
Los números son frios, la reglamentación es igual para todos, aunque es triste que un club que este mismo año estuvo jugando la Copa Sudamericana y hasta pasando de fase, que lleva casi 20 años en Primera Division y que está tranquilo en los promedios, que volvió a su casa, el Feliciano Gambarte, que el predio de Coquimbito es un orgullo y que su hinchada sigue siendo fiel quedan de lado, solo un milagro podrá hacer que el Tomba siga siendo de Primera.
Atlético Tucumán: 2
Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Miguel Brizuela. DT: Hugo Colace.
Godoy Cruz: 1
Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.
Goles: PT: 18: Morán e/c (AT), / ST: 23: Ortiz (AT), 35: Andino (GC)
Árbitro: Sebastian Zunino.
Estadio: Monumental José Fierro.
