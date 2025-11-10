Paso Cristo Redentor Habilitado

Argentino manda en el Regional y Luján en la Liga

La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.

Deportes10/11/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Liga Mendocina, 21ra fecha
Liga Mendocina21ra fecha

El equipo del Bajo es el nuevo puntero del Torneo Clausura, a sus perseguidores a un punto se le sumó Huracán Las Heras. Por su parte en el Regional Atlético Argentino es el puntero en soleda relegando a Fadep como único escolta.

Liga Mendocina, Torneo Clausura

Liga Mendocina de Futbol 
21ra fecha - Torneo Clausura 

San Martín 2 (Flores, Agüero)
Argentino 2 (Herensperger 2)

Guaymallén 1 (Fondere)
Fadep 1 (Paniagua)

Rivadavia 2 (Garro 2)
UNCuyo 1 (Flores)

Beltrán 0
Huracán 3 (Blando 2, Dieli)

Lavalle 3 (Bozzo, Escudero, Dominguez)
CEC 0

Universitario 0
Independiente 4 (Rodriguez 3, Aranda)

Gutierrez 0
Palmira 0

Rodeo del Medio 0
Murialdo 3 (Valdeomillos, Olivares)

Luzuriaga 0
Godoy Cruz 0

Eva Perón - Deportivo Maipú 
(no se jugó)

AMUF- Andes Talleres
Chacras - Gimnasia 
(juegan este jueves)

Liga Mendocina, Atlético Argentino, Regional

Posiciones

Luján 49, Guaymallén, Argentino, Fadep y Huracán 48, Gimnasia 41, Andes Talleres 39, Rivadavia 34, Beltrán 33, San Martín 32, Murialdo 30, Godoy Cruz y Gutierrez 28, Chacaras y UNCuyo 26, Independiente y CEC 25, Maipú 23, Eva Perón y Palmira 21, AMUF 20, Lavalle 18, Rodeo del Medio 17, Universitario 15, Luzuriaga 12.

Atetico Argentino, Liga y RegionalTres punteros en el Clausura de Liga Mendocina

Próxima fecha 

Guaymallén- AMUF/ Fadep-San Martín/ Argentino -Rodeo del Medio/ Murialdo-Eva Perón/ Maipú-Luzuriaga/ Luján-Gutierrez Palmira-Universitario/ Independiente-Lavalle/ CEC- Beltrán/ Huracán-Rivadavia/ UNCuyo-Chacras/ Gimnasia-Andes Talleres.

Regional, Pacifico

Regional Federal (3ra fecha)

Argentino 3 (E. Lucero, I.Guzmán, Villalobos)- La Dormida 1 (Mercado)
Arenas Raffo 0- Fadep 0

Ferro Carril Oeste 1 (Sequera)- Rincón del Atuel 0
Malargüe - Huracán de San Rafael - Suspendido por lluvia-

Vialidad 2 (Rojas, López)- Pedal 4 (Gijón 2, Colombi, Herrera)
Villa Atuel 1 (Contreras) - Pacifico 2 (Herrera, Bacigalupe)

San Carlos 2 (Sosa, uno en contra)- Volantes Unidos 1 (Carrión)

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email