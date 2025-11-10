Argentino manda en el Regional y Luján en la Liga

Te puede interesar

Perdió Godoy Cruz y quedó último en la tabla anual Deportes CuyoNoticias Deportes 10/11/2025 Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.

Muere piloto en accidente del Rally de La Toma Periodistas CuyoNoticias Deportes 09/11/2025 El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.

Andes Talleres campeón del Panamericano de Hockey Patín Deportes CuyoNoticias Deportes 09/11/2025 Los Matadores mendocinos se impusieron a Hispano de San Juan 3 a 0 en la final del Panamericano de clubes de hockey sobre patines en San Juan.

Derrota y triunfo sanjuanino en el Nacional de futsal Deportes CuyoNoticias Deportes 08/11/2025 La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.

Panamericano de clubes, último día de competencia Deportes CuyoNoticias Deportes 08/11/2025 La quinta jornada de competencia se celebró en cinco sedes en simultáneo, desde la mañana a la noche, con más de 30 partidos, este sábado jornada final.

Comienzan las inscripciones para las escuelas de verano Deportes CuyoNoticias Deportes 08/11/2025 Godoy Cruz confirmó las fechas para la próxima temporada 2025-2026. Será desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

En Río Negro se disputará la tradicional Vuelta al Valle Deportes CuyoNoticias Deportes 06/11/2025 La carrera repartirá 13 millones de pesos en premio. Se disputará del 10 al 16 de noviembre en Río Negro con 26 equipos y 200 ciclistas inscriptos.