Argentino manda en el Regional y Luján en la Liga

Perdió Godoy Cruz y quedó último en la tabla anual
Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.
La Academia de San José saca diferencias en el Regional respecto a Fadep y en la Liga el Granate es único puntero con cuatro perseguidores a un punto.Deportes10/11/2025Deportes CuyoNoticias
El equipo del Bajo es el nuevo puntero del Torneo Clausura, a sus perseguidores a un punto se le sumó Huracán Las Heras. Por su parte en el Regional Atlético Argentino es el puntero en soleda relegando a Fadep como único escolta.
Liga Mendocina de Futbol
21ra fecha - Torneo Clausura
San Martín 2 (Flores, Agüero)
Argentino 2 (Herensperger 2)
Guaymallén 1 (Fondere)
Fadep 1 (Paniagua)
Rivadavia 2 (Garro 2)
UNCuyo 1 (Flores)
Beltrán 0
Huracán 3 (Blando 2, Dieli)
Lavalle 3 (Bozzo, Escudero, Dominguez)
CEC 0
Universitario 0
Independiente 4 (Rodriguez 3, Aranda)
Gutierrez 0
Palmira 0
Rodeo del Medio 0
Murialdo 3 (Valdeomillos, Olivares)
Luzuriaga 0
Godoy Cruz 0
Eva Perón - Deportivo Maipú
(no se jugó)
AMUF- Andes Talleres
Chacras - Gimnasia
(juegan este jueves)
Luján 49, Guaymallén, Argentino, Fadep y Huracán 48, Gimnasia 41, Andes Talleres 39, Rivadavia 34, Beltrán 33, San Martín 32, Murialdo 30, Godoy Cruz y Gutierrez 28, Chacaras y UNCuyo 26, Independiente y CEC 25, Maipú 23, Eva Perón y Palmira 21, AMUF 20, Lavalle 18, Rodeo del Medio 17, Universitario 15, Luzuriaga 12.
Guaymallén- AMUF/ Fadep-San Martín/ Argentino -Rodeo del Medio/ Murialdo-Eva Perón/ Maipú-Luzuriaga/ Luján-Gutierrez Palmira-Universitario/ Independiente-Lavalle/ CEC- Beltrán/ Huracán-Rivadavia/ UNCuyo-Chacras/ Gimnasia-Andes Talleres.
Argentino 3 (E. Lucero, I.Guzmán, Villalobos)- La Dormida 1 (Mercado)
Arenas Raffo 0- Fadep 0
Ferro Carril Oeste 1 (Sequera)- Rincón del Atuel 0
Malargüe - Huracán de San Rafael - Suspendido por lluvia-
Vialidad 2 (Rojas, López)- Pedal 4 (Gijón 2, Colombi, Herrera)
Villa Atuel 1 (Contreras) - Pacifico 2 (Herrera, Bacigalupe)
San Carlos 2 (Sosa, uno en contra)- Volantes Unidos 1 (Carrión)
Todos sus rivales directos sumaron menos el Tomba, sin importar lo que haga si Aldosivi le gana a San Martin de San Juan el Bodeguero desciende.
El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.
Los Matadores mendocinos se impusieron a Hispano de San Juan 3 a 0 en la final del Panamericano de clubes de hockey sobre patines en San Juan.
La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.
La quinta jornada de competencia se celebró en cinco sedes en simultáneo, desde la mañana a la noche, con más de 30 partidos, este sábado jornada final.
Godoy Cruz confirmó las fechas para la próxima temporada 2025-2026. Será desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero de 2026.
La carrera repartirá 13 millones de pesos en premio. Se disputará del 10 al 16 de noviembre en Río Negro con 26 equipos y 200 ciclistas inscriptos.
Arrancará el 16 de noviembre en Junin y cerrará con la tradicional Vuelta de Mendoza que se disputará del 16 al 22 de febrero del año entrante.
Se trata de una iniciativa que apoya a estudiantes de posgrado de todo el mundo que desarrollan investigaciones innovadoras en informática y disciplinas afines.
La Asociación Argentina de Sommeliers la coronó durante la final del concurso nacional realizada en el Hotel NH City de Buenos Aires. La profesional representará al país en el Concurso Mundial de Sommeliers 2026.
Realizado en el hospital Marcial Quiroga, el procedimiento mínimamente invasivo representa un avance histórico en la atención odontológica y maxilofacial de la provincia.
Un hombre murió tras volcar su Peugeot 207 en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 914, en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza.
El piloto César Pérez, de Tilisarao, falleció tras un violento accidente en la última prueba especial del Rally de La Toma. Su navegante resultó herido.