Sportivo Estudiantes y su obsesión por volver al Federal A

Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.
Con la direccion técnica del "Tano" Giménez, Estudiantes ha tenido un arranque espectacular en el Regional Federal Amateur, adjudicándose el primer lugar en la tabla al cumplirse la primera rueda. En el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, la escuadra albiverde se impuso a La Calera por 4 a 2,
Anotaron Matias Ruiz Sosa, Marcelo González, Juan Martin Amieva y Brian Sosa, para los del departamento puntano de Belgrano los dos goles fueron de penal, concretados por Facundo Sacconi y Tomás Garro. Tiene puntaje ideal y le alcanzará con un empate ante EFI Juniors para clasificar a la siguiente ronda del torneo. La próxima estará libre.
En la Zona 2 son lideres los Celestes de Concaran que empató sin goles con Pringles de Santa Rosa. Otro Pringles, el de Justo Daract es el lider de la Zona 3, el Canario dio cuenta de Aviador Origone a quien vencio 2 a 0 merced a las conquistas de Alfonzo y Tobares.
Zona 1: La Calera FC vs. EFI Juniors /Libre: Sportivo Estudiantes
Zona 2: Pringles (SR) vs. Estrella Roja (Candelaria)/ Libre: Atlético Concarán
Zona 3: Aviador Origone vs. Jorge Newbery/ Defensores de Belgrano vs. Pringles (JD)
