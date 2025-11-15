En El Pinar cerro su temporada el enduro sanjuanino

La Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER) agradeció a la Municipalidad de Rivadavia por el compromiso asumido para esta doble fecha, a la Secretaría de Deporte y a todos los municipios que brindaron su apoyo para hacer realidad estas fechas finales de la temporada 2025.

Resultados principales sumadas las dos fechas

SENIOR A

1° Juan Cruz Martínez -50 puntos

2° Rodrigo González – 42

3° Sergio León - 18

JUNIOR A

1° Joaquín Funes - 50

2° Manuel Roda - 42

3° Catriel Gómez - 40

4° Sebastián Lobos - 38

5° Franco Furlotti - 32

JUNIOR B

1° Agustín Toranzo - 50

2° Antonio López - 42

3° Santiago Más - 42

4° Gabriel León - 18

5° Juan Carlos Moreno - 16

MASTER SENIOR

1° Alberto Ontiveros - 50

2° Benjamin Vargas - 44

MASTER A

1° Federico García - 45

2° David Blanco - 43

3° Federico Chirino - 42

4° Alejandro Escobar - 35

5° José Luis Jofré – 33

6° Germán Luján – 31

7° Daniel Sirvente – 30

8° Pablo Martinazzo - 14

MASTER B

1° Darío Ferrándiz - 47

2° Juan Pablo Más Mulet - 47

3° Maximiliano Carazzo - 36

4° Iván Jofré - 32

5° Pablo Grillo – 20

6° Juan José Rivero – 15

7° Javier Cortez - 14

MASTER C

1° Ariel Navarro - 50

2° Marcelo Del Carril - 44

3° Gabriel Rosetti - 40

MASTER D

1° Rubén López - 50

2° Marcelo Giacani - 40

3° Juan Galdeano - 36

4° Matías Robledo - 36

5° Leonardo Canava – 33

6° Hugo Campos – 29

7° Paulo Canava – 20

8° Francisco López - 16

PROMOCIONAL

1° Joaquín Castilla - 50

2° Jeremías Gil - 44

3° Valentino Noguera - 40

4° Ismael Berrocal - 18

5° Manuel Ruiz - 18

PRINCIPIANTES

1° Agustín Huusmann - 50

2° Matías Manzano - 44

3° Lucas Más - 40

4° Germán Aceituno - 33

5° Maximiliano Ferrer – 31

6° Lucas Zanotti – 31

7° Joaquín Carbajal – 30

8° Miguel Hidalgo - 24

JUNIOR KIDS

1° Máximo Rosetti - 50

2° Iara Jofré - 44

3° Milagros López - 40

4° Francesco Marreli - 36

5° Eitan Cortéz – 16

Créditos: Fotos Motors

Gentileza Jonathan Ávalo