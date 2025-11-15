En El Pinar cerro su temporada el enduro sanjuanino

Oro en los Binacionales para el voley masculino sanjuanino
Las medallas logradas fueron seis en total, sumando tres de atletismo, una de vóley, una de ciclismo y una de taekwondo. 160 atletas en 9 disciplinas.
Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.Deportes15/11/2025Deportes CuyoNoticias
SENIOR A
1° Juan Cruz Martínez -50 puntos
2° Rodrigo González – 42
3° Sergio León - 18
JUNIOR A
1° Joaquín Funes - 50
2° Manuel Roda - 42
3° Catriel Gómez - 40
4° Sebastián Lobos - 38
5° Franco Furlotti - 32
JUNIOR B
1° Agustín Toranzo - 50
2° Antonio López - 42
3° Santiago Más - 42
4° Gabriel León - 18
5° Juan Carlos Moreno - 16
MASTER SENIOR
1° Alberto Ontiveros - 50
2° Benjamin Vargas - 44
MASTER A
1° Federico García - 45
2° David Blanco - 43
3° Federico Chirino - 42
4° Alejandro Escobar - 35
5° José Luis Jofré – 33
6° Germán Luján – 31
7° Daniel Sirvente – 30
8° Pablo Martinazzo - 14
MASTER B
1° Darío Ferrándiz - 47
2° Juan Pablo Más Mulet - 47
3° Maximiliano Carazzo - 36
4° Iván Jofré - 32
5° Pablo Grillo – 20
6° Juan José Rivero – 15
7° Javier Cortez - 14
MASTER C
1° Ariel Navarro - 50
2° Marcelo Del Carril - 44
3° Gabriel Rosetti - 40
MASTER D
1° Rubén López - 50
2° Marcelo Giacani - 40
3° Juan Galdeano - 36
4° Matías Robledo - 36
5° Leonardo Canava – 33
6° Hugo Campos – 29
7° Paulo Canava – 20
8° Francisco López - 16
PROMOCIONAL
1° Joaquín Castilla - 50
2° Jeremías Gil - 44
3° Valentino Noguera - 40
4° Ismael Berrocal - 18
5° Manuel Ruiz - 18
PRINCIPIANTES
1° Agustín Huusmann - 50
2° Matías Manzano - 44
3° Lucas Más - 40
4° Germán Aceituno - 33
5° Maximiliano Ferrer – 31
6° Lucas Zanotti – 31
7° Joaquín Carbajal – 30
8° Miguel Hidalgo - 24
JUNIOR KIDS
1° Máximo Rosetti - 50
2° Iara Jofré - 44
3° Milagros López - 40
4° Francesco Marreli - 36
5° Eitan Cortéz – 16
Créditos: Fotos Motors
Gentileza Jonathan Ávalo
