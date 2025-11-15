Paso Cristo Redentor Habilitado

En El Pinar cerro su temporada el enduro sanjuanino

Fue una doble jornada del Campeonato Sanjuanino de Enduro el fin de semana de sábado 8 y domingo 9 de noviembre correspondiente a la 9ª y 10ª fecha.

Deportes15/11/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Enduro sanjuanino, circuito Rivadavia
Enduro El Pinamar, Rivadavia

La Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER) agradeció a la Municipalidad de Rivadavia por el compromiso asumido para esta doble fecha, a la Secretaría de Deporte y a todos los municipios que brindaron su apoyo para hacer realidad estas fechas finales de la temporada 2025.

Enduro, El Pinamar, Rivadavia, San Juan

Resultados principales sumadas las dos fechas

SENIOR A
1° Juan Cruz Martínez -50 puntos
2° Rodrigo González – 42
3° Sergio León - 18

JUNIOR A
1° Joaquín Funes - 50
2° Manuel Roda - 42
3° Catriel Gómez - 40
4° Sebastián Lobos - 38
5° Franco Furlotti - 32

JUNIOR B
1° Agustín Toranzo - 50
2° Antonio López - 42
3° Santiago Más - 42
4° Gabriel León - 18
5° Juan Carlos Moreno - 16

MASTER SENIOR
1° Alberto Ontiveros - 50
2° Benjamin Vargas - 44

MASTER A
1° Federico García - 45
2° David Blanco - 43
3° Federico Chirino - 42
4° Alejandro Escobar - 35
5° José Luis Jofré – 33
6° Germán Luján – 31
7° Daniel Sirvente – 30
8° Pablo Martinazzo - 14

MASTER B
1° Darío Ferrándiz - 47
2° Juan Pablo Más Mulet - 47
3° Maximiliano Carazzo - 36
4° Iván Jofré - 32
5° Pablo Grillo – 20
6° Juan José Rivero – 15
7° Javier Cortez - 14

MASTER C
1° Ariel Navarro - 50
2° Marcelo Del Carril - 44
3° Gabriel Rosetti - 40

MASTER D
1° Rubén López - 50
2° Marcelo Giacani - 40
3° Juan Galdeano - 36
4° Matías Robledo - 36
5° Leonardo Canava – 33
6° Hugo Campos – 29
7° Paulo Canava – 20
8° Francisco López - 16

PROMOCIONAL
1° Joaquín Castilla - 50
2° Jeremías Gil - 44
3° Valentino Noguera - 40
4° Ismael Berrocal - 18
5° Manuel Ruiz - 18

PRINCIPIANTES
1° Agustín Huusmann - 50
2° Matías Manzano - 44
3° Lucas Más - 40
4° Germán Aceituno - 33
5° Maximiliano Ferrer – 31
6° Lucas Zanotti – 31
7° Joaquín Carbajal – 30
8° Miguel Hidalgo - 24

JUNIOR KIDS
1° Máximo Rosetti - 50
2° Iara Jofré - 44
3° Milagros López - 40
4° Francesco Marreli - 36
5° Eitan Cortéz – 16

 

Créditos: Fotos Motors
Gentileza Jonathan Ávalo

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email