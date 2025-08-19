La Unidad de Rescate encontró a dos escaladoras en Vallecitos

Congreso de Educación, Neurociencias y contextos de IA
La Universidad de Congreso organiza esta jornada en Sede San Rafael, el próximo 15 de septiembre. Será en el Centro de Congresos y Exposiciones en el sur.
La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), protagonizó este fin de semana un operativo en la zona de Vallecitos. Dos mujeres que descendían del cerro San Bernardo se desorientaron al caer la noche, debido a las faltas de visibilidad y del equipamiento adecuado. Gracias a un llamado al 911 se activó rápidamente un protocolo de emergencia que permitió localizarlas y asistirlas en buen estado de salud.
Las excursionistas, de 42 y 48 años, habían alcanzado la cumbre durante la tarde del domingo. Sin embargo, en el descenso perdieron visibilidad por la falta de luz natural y no contaban con linternas, lo que provocó que se extraviaran del sendero. A pesar de eso lograron comunicarse con el 911 y reportar que estaban en buen estado de salud.
Tras recibir la alerta, dos rescatistas de UPRAM se dirigieron de inmediato a la zona enfrentando condiciones climáticas adversas. Mediante el uso de GPS lograron marcar la ubicación de las mujeres. Tres horas después se informó por la frecuencia oficial que el personal había logrado el contacto con las extraviadas, a quienes asistieron con abrigo y bebidas calientes.
El descenso se realizó por la vía normal, aunque el operativo se extendió por siete horas debido a la presencia de hielo y el congelamiento del terreno, lo que complicó las maniobras de regreso.
En la etapa final del operativo se sumaron tres guardaparques con más de 15 años de experiencia en tareas de rescate dentro del Parque Provincial Aconcagua. Finalmente, el equipo arribó al sector donde estaban los vehículos particulares. Ahí, las mujeres confirmaron que se encontraban en buen estado y que no requerían atención médica.
