La FNS volvió a sorprender en una noche de variados géneros

La Fiesta Nacional del Sol 2025 sumó este sábado una nueva jornada de música en el Estadio del Bicentenario, donde la tercera noche reunió propuestas locales y tres artistas nacionales que aportaron miradas distintas de la escena argentina.
La previa estuvo a cargo de Ernesto Guardia junto a Los Puneños, Ernesto Villavicencio, Jaime Muñoz y Los Videla, quienes le dieron un inicio marcado por la identidad provincial.
También tuvo lugar la Elección de la Emprendedora del Sol 2025, donde resultó ganadora Abril Aranda, de 28 años, oriunda de Capital.
Luego, con el estadio ya a pleno ritmo, Soledad Pastorutti abrió la grilla nacional con un recorrido por sus clásicos y por las canciones de su etapa más reciente. Uno de los momentos más especiales de su presentación fue cuando invitó al escenario a Milagros Gerez Amud y al sanjuanino Jaime Muñoz, ambos participantes de la última edición de La Voz Argentina.
Luego fue el turno de Nicki Nicole, que planteó un show dinámico. Desde el inicio se dirigió al público con calidez, lo que provocó un agradable y espontáneo ida y vuelta en varios momentos. La artista fue alternando sus hits con pasajes más íntimos, logrando un ritmo cómodo que se sostuvo de principio a fin.
El cierre de la jornada quedó a cargo de Emanero, que con su carisma inconfundible se ganó rápidamente al público. El recorrido por sus éxitos y colaboraciones con reconocidos artistas nacionales mantuvo al estadio cantando en cada interpretación.
De esta manera, la tercera noche de la FNS 2025 ofreció una combinación equilibrada entre tradición, frescura y ritmo urbano, con artistas que aportaron identidad propia a una nueva jornada en el Estadio del Bicentenario.
