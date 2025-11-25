Detienen a una mujer por narcotráfico tras allanamiento en Malargüe

Tragedia en ruta chilena deja tres muertos y heridos graves
Tres adultos murieron y dos menores quedaron heridos de gravedad tras un choque frontal en la Ruta 60CH. El tránsito sigue cortado mientras la SIAT investiga.
El operativo, realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda de Malargüe, permitió secuestrar marihuana, dinero, balanzas, entre otros elementos clave.Policiales25/11/2025Redacción CuyoNoticias
Una investigación federal derivó en la identificación y detención de una mujer vinculada al narcotráfico en el sur mendocino. El operativo, realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda de Malargüe, permitió secuestrar marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos clave para la causa.
El allanamiento estuvo a cargo del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos del Escuadrón 29 “Malargüe”, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” y la Unidad de Inteligencia Criminal.
En el domicilio encontraron 47 plantines y 1,18 gramos de marihuana, $538.150 pesos argentinos, $55.000 chilenos, celulares, un picador y demás indicios relevantes. La principal sospechosa, ciudadana argentina, quedó detenida por infracción a la Ley 23.737, por presunto transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La intervención se enmarca en una causa iniciada en mayo de 2025, cuando una mujer embarazada fue interceptada al retirar una encomienda que contenía 501 gramos de cocaína. A partir de ese procedimiento, y con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada y el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael, los investigadores reconstruyeron la operatoria y lograron identificar a varias personas dedicadas a recibir, coordinar y enviar encomiendas con clorhidrato de cocaína desde la ciudad de Mendoza hacia Malargüe.
Las nuevas pruebas reunidas en los últimos meses permitieron avanzar en la causa y concretar el allanamiento que derivó en la detención de la sospechosa y el secuestro del material mencionado. Las actuaciones continúan bajo órbita federal.
Tres adultos murieron y dos menores quedaron heridos de gravedad tras un choque frontal en la Ruta 60CH. El tránsito sigue cortado mientras la SIAT investiga.
Una mujer y un menor fueron trasladados al Policlínico Regional tras el vuelco de un Chevrolet Corsa en el kilómetro 720 de la Autopista Serranías Puntanas.
Un joven de 18 años perdió el control de su moto en Villa de Merlo al Norte de San Luis y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodriguez para su atención.
Un joven de 25 años murió al chocar de frente con un camión en Luján. Dos acompañantes resultaron graves y fueron trasladadas a hospitales de Mendoza.
El edil sanrafaelino Martín Antolín fue detenido en un control en pleno centro mendocino con 1,15 g/L de alcohol. Enfrenta multas y un proceso administrativo.
El siniestro ocurrió en San Martín y Boedo, Luján de Cuyo. El test registró 2.76 g/L de alcohol en sangre. El otro conductor sufrió politraumatismos leves.
Dos hombres fueron demorados en Villa Mercedes tras agredir a un inspector de tránsito en la zona de Calle Angosta. Quedaron a disposición de Judiciales.
Un motociclista murió tras impactar contra un auto que giraba hacia el Parque Metropolitano de Maipú. El conductor del Fiat con politraumatismos.
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
Treinta proyectos locales mostraron su producción en la Carpa San Juan Emprende, con interés del público y participación de candidatas a Emprendedora del Sol.
Un motociclista murió tras impactar contra un auto que giraba hacia el Parque Metropolitano de Maipú. El conductor del Fiat con politraumatismos.
Un joven de 25 años murió al chocar de frente con un camión en Luján. Dos acompañantes resultaron graves y fueron trasladadas a hospitales de Mendoza.
Un joven de 18 años perdió el control de su moto en Villa de Merlo al Norte de San Luis y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodriguez para su atención.