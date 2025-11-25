Detienen a una mujer por narcotráfico tras allanamiento en Malargüe

Una investigación federal derivó en la identificación y detención de una mujer vinculada al narcotráfico en el sur mendocino. El operativo, realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda de Malargüe, permitió secuestrar marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos clave para la causa.

El allanamiento estuvo a cargo del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos del Escuadrón 29 “Malargüe”, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” y la Unidad de Inteligencia Criminal.

En el domicilio encontraron 47 plantines y 1,18 gramos de marihuana, $538.150 pesos argentinos, $55.000 chilenos, celulares, un picador y demás indicios relevantes. La principal sospechosa, ciudadana argentina, quedó detenida por infracción a la Ley 23.737, por presunto transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención se enmarca en una causa iniciada en mayo de 2025, cuando una mujer embarazada fue interceptada al retirar una encomienda que contenía 501 gramos de cocaína. A partir de ese procedimiento, y con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada y el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael, los investigadores reconstruyeron la operatoria y lograron identificar a varias personas dedicadas a recibir, coordinar y enviar encomiendas con clorhidrato de cocaína desde la ciudad de Mendoza hacia Malargüe.

Las nuevas pruebas reunidas en los últimos meses permitieron avanzar en la causa y concretar el allanamiento que derivó en la detención de la sospechosa y el secuestro del material mencionado. Las actuaciones continúan bajo órbita federal.



