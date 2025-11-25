Tragedia en ruta chilena deja tres muertos y heridos graves

Vuelco en autopista Serranías Puntanas dejó heridos
Una mujer y un menor fueron trasladados al Policlínico Regional tras el vuelco de un Chevrolet Corsa en el kilómetro 720 de la Autopista Serranías Puntanas.
El violento choque frontal registrado este martes a primera hora en la autopista Los Andes, en el kilómetro 24,5, dejó un saldo de tres adultos muertos y dos menores heridos de gravedad. El siniestro ocurrió en el sector Puente Las Tinajas y obligó a cortar totalmente la Ruta 60CH mientras Carabineros y la SIAT iniciaban las pericias correspondientes.
Primeras informaciones sobre la mecánica del impacto
De acuerdo con los datos entregados por Carabineros, el accidente se registró a las 06:32 hs. En ese momento, personal policial llegó al lugar y constató que los dos vehículos —uno chileno y otro argentino— habían colisionado de frente. Las razones del impacto aún no están claras, y los equipos especializados deberán determinar si hubo invasión de carril, exceso de velocidad, una maniobra brusca o un factor externo que modificó la trayectoria de alguno de los autos. La SIAT ya trabaja en el levantamiento de huellas, mediciones y análisis mecánicos para recomponer cada segundo previo a la colisión.
El saldo inmediato: víctimas adultas y menores heridos
El automóvil chileno llevaba solo al conductor, un hombre que murió en el mismo lugar debido a la magnitud del impacto. En el vehículo argentino viajaba una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Tanto el conductor como la mujer que ocupaba el asiento delantero murieron también en el sitio, sin posibilidad de recibir asistencia médica. Los menores, en cambio, fueron encontrados con vida, aunque con lesiones muy graves. Debido a la urgencia, uno fue trasladado al Hospital San Camilo y el otro al Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Ambos centros dispusieron equipos completos para recibirlos, estabilizarlos y comenzar de inmediato las intervenciones requeridas.
Trabajo de emergencia y cierre total de la ruta
Al lugar acudieron rápidamente equipos del SAMU y tres compañías de Bomberos. Los rescatistas trabajaron entre los restos de ambos vehículos para liberar a las víctimas y atender a los menores. La complejidad del operativo obligó a coordinar cada movimiento, ya que uno de los autos había quedado atravesado sobre la calzada y el otro presentaba daños estructurales que dificultaban el acceso. Una vez asistidas las víctimas, se aseguró el área para permitir el trabajo de los peritos. Por esa razón, la Ruta 60CH fue cerrada por completo en ambos sentidos, generando largas filas de vehículos que debieron esperar o desviarse hacia rutas alternativas.
Investigación en curso y necesidad de esclarecer las causas
La SIAT quedó a cargo de la investigación, un procedimiento habitual en accidentes con víctimas fatales. Entre las tareas iniciales están el análisis de las condiciones del pavimento, la visibilidad a esa hora de la mañana, las posiciones finales de los vehículos, el rastro de frenadas o desvíos y cualquier elemento que pudiera indicar una falla técnica. También se tomarán declaraciones a los primeros testigos y a los equipos de emergencia. Determinar la causa es clave no solo para comprender lo ocurrido, sino también para trabajar en medidas preventivas, sobre todo en un corredor internacional con alto flujo de transporte entre Chile y Argentina.
Un impacto emocional y comunitario que trasciende la carretera
El choque impactó profundamente tanto en la provincia de Los Andes como entre quienes circulaban esa mañana por la ruta. La muerte de tres adultos y las graves lesiones de dos menores generan conmoción y abren preguntas sobre la seguridad en las vías, el estado de los conductores y los riesgos de viajar en horarios de baja luz. La escena tranquila de la imagen adjunta —familias caminando sin preocupación— recuerda cuánto puede cambiar el curso de una jornada en cuestión de segundos. Las autoridades pidieron conducir con extrema precaución mientras se retoman las condiciones normales de circulación y avanzan las investigaciones sobre esta tragedia que enluta a dos países.
Foto: https://www.diariovtv.cl/ y https://www.maray.cl/
