Con conductora alcoholizada chocó y deja un herido

Una conductora con un alto nivel de alcohol en sangre protagonizó un choque en la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Boedo y dejó a un hombre herido con politraumatismos leves. Personal policial y servicios de emergencia intervinieron minutos después del alerta al 911.



Un llamado que activó el operativo

A las 02:25, la central de emergencias recibió la comunicación de vecinos que escucharon un fuerte impacto vehicular. Desde la Comisaría 30° se desplazó una movilidad hacia el lugar y, al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una colisión entre un VW Gol y un Renault. Ambos rodados presentaban daños visibles, aunque aún no se ha determinado la mecánica exacta del choque. La zona permaneció reducida al tránsito mientras se realizaban las primeras actuaciones y se garantizaba la seguridad de quienes circulaban por el sector.



Asistencia médica en el lugar

Minutos después del arribo policial, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) atendieron al conductor del VW Gol, identificado como A. P., de 35 años. El hombre presentaba politraumatismos leves, producto del impacto. Tras la evaluación inicial, se determinó que no era necesario trasladarlo de urgencia, aunque se recomendó completar controles médicos posteriores. En tanto, la conductora del Renault, M. S., de 26 años, no presentó lesiones de consideración a simple vista, pero igualmente fue asistida para descartar complicaciones.



Controles de alcoholemia y resultados

Mientras los equipos de salud trabajaban en la evaluación de los involucrados, personal de Tránsito Municipal realizó los test de alcoholemia correspondientes. El conductor del Gol registró 0.00 g/L, lo que confirmó que se encontraba en condiciones reglamentarias para circular. En cambio, la conductora del Renault arrojó un resultado de 2.76 g/L, un nivel considerado extremadamente alto y que supera ampliamente los límites legales vigentes. La cifra obligó a activar el protocolo para casos de conducción bajo efectos del alcohol, incluyendo la retención del vehículo y la confección del acta correspondiente.



Una cifra que preocupa

El resultado del dosaje llamó la atención de los equipos intervinientes debido a su magnitud. En términos técnicos, valores superiores a 2.5 g/L suelen asociarse a una disminución marcada de los reflejos, pérdida de coordinación, visión reducida y tiempos de reacción muy limitados. Estos efectos elevan significativamente la posibilidad de protagonizar siniestros viales, especialmente en horas de la madrugada, cuando la visibilidad es menor y el flujo vehicular puede incluir maniobras inesperadas. El episodio vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar las campañas de prevención y control en toda la provincia.



Intervenciones posteriores y actuaciones legales

Tras la confección de las actas y los procedimientos de rigor, la policía tomó declaración a los involucrados para avanzar en la reconstrucción del hecho. La mecánica del impacto aún no fue determinada y se espera que las pericias de tránsito y los relevamientos fotográficos aporten mayor claridad. El Renault quedó retenido por infracción a la normativa de alcohol al volante, mientras que el VW Gol quedó a disposición de su conductor. Como es habitual en estos casos, se abrirá un expediente contravencional y administrativo para definir eventuales sanciones a la conductora.



Una madrugada que pudo tener consecuencias mayores

El hecho ocurrido en San Martín y Boedo se suma a otros episodios recientes registrados durante fines de semana, donde la presencia de alcohol vuelve a aparecer como un factor determinante. Si bien el conductor lesionado resultó con politraumatismos leves, el nivel de alcohol que marcó el test podría haber desencadenado un escenario más grave. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, utilizar medios alternativos de movilidad y reportar cualquier situación de riesgo al 911 para una intervención inmediata. El caso continuará bajo investigación hasta que se determine con precisión cómo se produjo la colisión y qué responsabilidades le corresponden a cada parte.