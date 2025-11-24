Motociclista herido tras caída en Merlo, San Luis

Un joven de 18 años resultó herido este lunes por la tarde en Villa de Merlo tras perder el control de la motocicleta en la que circulaba por calle Carlos Gardel. El hecho ocurrió pasadas las 16.30 hs., cuando el motociclista cayó al asfalto al intentar girar hacia calle Jaspe y debió ser trasladado al Hospital Madre Catalina Rodriguez.



El accidente en una zona de tránsito constante

El siniestro se produjo en el tramo comprendido entre avenida Pepe Mercau y avenida Eva Duarte, una zona transitada por vehículos livianos y peatones. De acuerdo con la información policial, el joven se desplazaba en sentido Este-Oeste a bordo de una motocicleta Zanella ZB 110 de color rojo. En el momento en que intentó realizar un giro hacia calle Jaspe, perdió el dominio del rodado y cayó de manera brusca sobre el pavimento, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.



Intervención inicial del Comando Radioeléctrico

Personal del Comando Radioeléctrico fue el primero en arribar al lugar tras recibir un aviso sobre la caída del motociclista. Los efectivos constataron que el joven presentaba signos de dolor y posibles lesiones derivadas del impacto. Luego de evaluar la situación, los policías solicitaron la presencia del servicio de emergencias para su asistencia. El operativo se desarrolló en pocos minutos con el objetivo de garantizar la seguridad en el sector, ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes en una vía de circulación estrecha.



Atención médica y traslado al hospital

Minutos después, llegó al sitio una ambulancia del Sempro, el servicio de emergencias del sistema de salud público de San Luis. El personal médico realizó una evaluación primaria del joven, verificando su estado general y las lesiones visibles ocasionadas por la caída. Aunque no se detallaron los diagnósticos preliminares, los profesionales consideraron necesario trasladarlo al hospital local para realizar estudios complementarios y asegurar un seguimiento adecuado. El joven fue inmovilizado y subido a la ambulancia para su atención inmediata.

Daños y primeras observaciones en la escena

Tras el retiro del herido, los efectivos policiales inspeccionaron el lugar para registrar detalles que pudieran explicar con mayor precisión la mecánica del accidente. La motocicleta, una Zanella ZB 110, quedó recostada sobre el asfalto con daños menores compatibles con una caída a baja velocidad. No se reportaron otros vehículos involucrados ni maniobras de terceros que hayan influido en la pérdida de control. Los testimonios de vecinos y transeúntes coincidieron en que el joven cayó de forma abrupta al intentar el giro.



Prevención y seguridad vial en motociclistas

El hecho vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los motociclistas en situaciones cotidianas de tránsito. Aunque los informes iniciales no detallan si el joven llevaba casco, las autoridades suelen remarcar la importancia del uso obligatorio de elementos de protección y del respeto a las normas de circulación, especialmente en maniobras de giro o en calles con alto flujo vehicular. En Villa de Merlo, los controles y campañas de seguridad vial se intensifican periódicamente para reducir la incidencia de accidentes de este tipo.



Continúan las actuaciones y se espera parte médico

La Policía inició las actuaciones correspondientes para documentar el hecho y remitir la información al área competente. En tanto, se aguarda el parte médico oficial que confirme el estado del joven tras su llegada al hospital y los estudios de diagnóstico. El accidente, aunque sin participación de otros vehículos, generó preocupación entre los vecinos y reavivó la necesidad de mantener precaución en maniobras de giro y cambios de dirección. Con la intervención del Sempro y las fuerzas de seguridad, el episodio quedó bajo investigación para determinar con exactitud las causas de la pérdida de control.