Más de 100 corredores participaron de la Copa Navidad de BMX

A pura emoción cerró la 5ta edición del certamen que da por finalizado el calendario del bicicross en el mítico Club Bicicross San Juan. Alto nivel y clima festivo

02/12/2025
El BMX volvió a demostrar por qué es uno de los deportes más convocantes de la provincia. Este sábado 29 de noviembre, el Club Bicicross San Juan se transformó en el epicentro de la 5ª Copa Navidad, una carrera que mezcló competencia de alto nivel, emoción familiar y un clima festivo que se extendió durante toda la jornada. Más de 120 pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja y Córdoba dijeron presente para despedir el calendario con adrenalina pura.

La antesala de las finales tuvo un condimento especial: Mauricio Gelusini, organizador del evento, irrumpió vestido de Papá Noel y entregó regalos tanto al público como a los corredores más pequeños, reforzando el espíritu navideño que da nombre a la competencia. Instantes antes del inicio de las mangas decisivas, un show de fuegos artificiales iluminó la noche rawsina y le puso color a la fiesta del pedal.

En el plano deportivo, la jornada ofreció definiciones vibrantes en todas las categorías, desde los más pequeños de Camicleta hasta los experimentados del grupo Junior y Elite. La paridad y el nivel dejaron claro que el semillero del BMX regional atraviesa un momento de crecimiento constante.

Podios de la Copa Navidad

Camicleta 2 y 3 años:

Renato Gonzales
Felipe Builes
Renato Las Peñas
Camicleta 4 años:

Mireya Marin
Lucía Recabarren
Valentino Baldillou
Escuelita 4 y 5 años:

Stefano Soto
Bautista Lopez
Isabella Gelusini
Escuelita 6 y 7 años:

Mateo Morilla
Oliver Tejada
Gael Rueda
Escuelita 8 y 9 años:

Gonzalo Perez
Faustino Furnari
Mariano Garcia
Novicios 5 y 6 años:

Noha Ruarte
Feliciano Feites
Tahiel Gonzalez
Novicios 7 y 8 años:

Agustín Miranda
Juan Cruz Mota
Julieta Sanchez
Novicios 9 y 10 años:

Luna Teo
Nazareno Nuñez
Lucero Noha
Novicios 11 y 12 años:

Augusto Duarte
Joaquin Pons
Kevin Jofre
Damas hasta 13 años:

Celeste Galat
Olivia Bilbao
Josefina Páez
Expertos 7 y 8 años:

Lucas Herrera
Martiniano Marin
Simón Bilbao
Expertos 9 y 10 años:

Tomás Aranguez
Yutiel Miranda
Matías Leiva
Expertos 11 y 12 años:

Ciro Mora
Bautista Solera
Santino Macía
Damas Elite:

Milagros Galat
Luz Torres
Lucía Lozano
Expertos 13 y 14 años:

Juanjo Torregrosa
Ignacio Torregrosa
Joaco Torres
Cruceros:

Fabri Pagano
Mauricio Muñoz
José Reta
Junior y Elite:

Joaco Lozano
Ezequiel Galat
Santino Gonzalez

