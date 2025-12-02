Más de 100 corredores participaron de la Copa Navidad de BMX

El BMX volvió a demostrar por qué es uno de los deportes más convocantes de la provincia. Este sábado 29 de noviembre, el Club Bicicross San Juan se transformó en el epicentro de la 5ª Copa Navidad, una carrera que mezcló competencia de alto nivel, emoción familiar y un clima festivo que se extendió durante toda la jornada. Más de 120 pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja y Córdoba dijeron presente para despedir el calendario con adrenalina pura.

La antesala de las finales tuvo un condimento especial: Mauricio Gelusini, organizador del evento, irrumpió vestido de Papá Noel y entregó regalos tanto al público como a los corredores más pequeños, reforzando el espíritu navideño que da nombre a la competencia. Instantes antes del inicio de las mangas decisivas, un show de fuegos artificiales iluminó la noche rawsina y le puso color a la fiesta del pedal.

En el plano deportivo, la jornada ofreció definiciones vibrantes en todas las categorías, desde los más pequeños de Camicleta hasta los experimentados del grupo Junior y Elite. La paridad y el nivel dejaron claro que el semillero del BMX regional atraviesa un momento de crecimiento constante.

Podios de la Copa Navidad

Camicleta 2 y 3 años:

Renato Gonzales

Felipe Builes

Renato Las Peñas

Camicleta 4 años:

Mireya Marin

Lucía Recabarren

Valentino Baldillou

Escuelita 4 y 5 años:

Stefano Soto

Bautista Lopez

Isabella Gelusini

Escuelita 6 y 7 años:

Mateo Morilla

Oliver Tejada

Gael Rueda

Escuelita 8 y 9 años:

Gonzalo Perez

Faustino Furnari

Mariano Garcia

Novicios 5 y 6 años:

Noha Ruarte

Feliciano Feites

Tahiel Gonzalez

Novicios 7 y 8 años:

Agustín Miranda

Juan Cruz Mota

Julieta Sanchez

Novicios 9 y 10 años:

Luna Teo

Nazareno Nuñez

Lucero Noha

Novicios 11 y 12 años:

Augusto Duarte

Joaquin Pons

Kevin Jofre

Damas hasta 13 años:

Celeste Galat

Olivia Bilbao

Josefina Páez

Expertos 7 y 8 años:

Lucas Herrera

Martiniano Marin

Simón Bilbao

Expertos 9 y 10 años:

Tomás Aranguez

Yutiel Miranda

Matías Leiva

Expertos 11 y 12 años:

Ciro Mora

Bautista Solera

Santino Macía

Damas Elite:

Milagros Galat

Luz Torres

Lucía Lozano

Expertos 13 y 14 años:

Juanjo Torregrosa

Ignacio Torregrosa

Joaco Torres

Cruceros:

Fabri Pagano

Mauricio Muñoz

José Reta

Junior y Elite:

Joaco Lozano

Ezequiel Galat

Santino Gonzalez