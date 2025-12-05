ARGA celebra su aniversario con descuentos y shows

ARGA celebrará su segundo aniversario con tres días de descuentos, actividades especiales y un evento nocturno que reunirá a marcas, clientes y visitantes en un ambiente festivo. Habrá promociones, shows, degustaciones y beneficios exclusivos para quienes recorran el complejo durante la celebración.

Descuentos que marcan el inicio



La propuesta se desarrollará del 9 al 11 de diciembre y abarcará a más de una veintena de locales dedicados a la construcción, refacciones y equipamiento para el hogar. Durante esas jornadas, los comercios ofrecerán rebajas que llegarán hasta el 50% en productos seleccionados, además de planes de pago con entre 3 y 12 cuotas sin interés. La idea es brindar oportunidades reales de ahorro, tanto para profesionales de la construcción como para familias que buscan renovar o mejorar sus espacios.

Un jueves con horario extendido



El punto fuerte será el jueves 11 de diciembre, día en el que ARGA ampliará su horario hasta la medianoche para recibir al público con una dinámica pensada para recorrer el predio sin apuros. Ese jueves, “Hipercerámico” aplicará hasta un 50% de descuento en artículos seleccionados y “Pinturerías Rodeo” ofrecerá un 25% de rebaja en todos sus productos con cualquier medio de pago. A su vez, “Saldaña Materiales” sumará un 10% de descuento en tejidos romboidales para cierres perimetrales. Cada comercio preparó una propuesta específica para la fecha, lo que permitirá encontrar variedad de precios y oportunidades en un solo lugar.

La noche del “Precio Bomba”



Una de las acciones más llamativas será la selección, por parte de cada comercio, de un “Producto Aniversario” con “Precio Bomba”. Estos artículos se venderán únicamente entre las 19:00 y las 00:00 hs., con valores especiales pensados para la noche del festejo. Este formato, habitual en eventos comerciales masivos, busca generar un recorrido activo, incentivar la comparación entre locales y premiar a quienes participen del evento presencial.

Sorteos y regalos para el público



Además de las promociones, cada local aportará un obsequio para los sorteos que se realizarán durante la jornada nocturna. Podrán participar todas las personas que asistan al aniversario y completen el formulario de inscripción disponible para el evento principal. Esta dinámica pretende fortalecer el vínculo entre marcas y visitantes, premiar a quienes acompañan al centro comercial desde sus inicios y sumar un componente lúdico al recorrido habitual de compras.

Un espacio pensado para encontrarse



La celebración incluirá también propuestas gastronómicas y artísticas. Food trucks, degustación de vinos, espectáculos de magia y números musicales formarán parte del cronograma de la noche. A esto se sumará la presencia de artesanos invitados, quienes instalarán puestos especialmente preparados para la ocasión, posibilitando un paseo distinto dentro del predio. El complejo incorporará, además, un diseño de ambientación específico para el aniversario, con iluminación y elementos decorativos que acompañarán la estética del evento.

Un centro que busca consolidarse



ARGA, ubicado en Acceso Este y Arturo González, en Maipú (provincia de Mendoza - Argentina), nació como un espacio orientado exclusivamente a compras para obra y refacciones. Su propuesta reúne a marcas del rubro en un mismo punto, con el fin de ofrecer una experiencia de compra más eficiente y completa. En este segundo aniversario, el centro reafirma su intención de seguir creciendo, consolidarse como un referente provincial y generar actividades que acerquen al público general a un sector que, tradicionalmente, se asociaba solo a profesionales. Con descuentos, espectáculos y un formato nocturno pensado para disfrutar, ARGA invita a sumarse a un festejo que combina celebración, oportunidades y un entorno preparado para recibir a visitantes de todas las edades.