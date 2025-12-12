Thomas Castañeda en la Copa de las Américas

Cómo el running ayudó a convivir con el Parkinson
Emotivo testimonio de Daniel Yudica sobre su condición y su pasión por el deporte en la última edición del año de las Clinicas Deportivas de Guaymallén
En Barra de Maldonado, Uruguay, a diez minutos de Punta del Este, se realizó la Copa de las Américas de Triatlón y Campeonato Iberoamericano de Triatlón 2025 Maldonado. Fueron 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de pedestrismo para 47 triatletas de trece países.
Allí estuvo el sanjuanino Thomas Castañeda, quien finalizó en el séptimo puesto en una gran actuación. Todavía en Uruguay, donde volverá a competir el próximo fin de semana, el representante de San Juan comentó: “El domingo se hizo el campeonato iberoamericano de triatlón acá en Punta del Este, Uruguay".
"La verdad que me fue muy muy bien. Terminé séptimo porque fue Copa Continental y campeonato iberoamericano a la vez. Terminé séptimo en la general y quinto en el campeonato iberoamericano. En la carrera en sí, fue una natación medio rara, se podría decir, pero estuvo muy rápido. Se hicieron varios grupos y yo salí en el segundo a unos veinte segundos aproximadamente de los punteros."
" En la bici tuvimos que pelear muy fuerte para poder conectarlos en la última vuelta, ya de regreso y de ahí pudimos conectar al grupo de punta y nos bajamos a correr; la verdad que me sentí muy bien. Metí muy buen parcial corriendo y pude quedarme con el séptimo puesto en la general y quinto en el campeonato iberoamericano".
"La verdad que estoy contento con el desempeño que pude hacer y ahora, este fin de semana, vuelvo a competir otra copa más acá en Uruguay y va a ser la última del año.Ya para el año que viene tengo planificado hacer un bloque de varias copas continentales para poder sumar puntos en el ranking mundial y después ir a empezar el año el ciclo olímpico en mayo con copas mundo y todo eso para prepararme para los Juegos Olímpicos y buscar una clasificación ahí".
"Ahora voy a estar entrenando en Argentina y Chile y quizás -aunque no es muy seguro aún- vaya a México nuevamente en marzo-abril aproximadamente”.
1° Zach Leachman (EEUU) – 54m48s
2° Vicente Hernández (España) – 54m59s
3° Erwin Vanderplancke (Bélgica) – 55m27s
4° Andrée Buc (Chile) – 55m37s
5° Rodrigo González López (México) – 55m37s
6° Dylan Campa Carranza (México) – 55m43s
7° Thomas Castañeda (Argentina) – 55m44s (5° Campeonato Iberoamericano)
8° Tiago Muñoz (Argentina) – 55m48s
9° Ignacio Flores Arana (Chile) – 55m49s
10° Álvaro Campos (Costa Rica) – 55m50s
