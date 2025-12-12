Paso Cristo Redentor Habilitado

Thomas Castañeda en la Copa de las Américas

El atleta sanjuanino finalizó quinto en el Iberoamericano de triatlón. La competencia se disputó en Maldonado, República Oriental del Uruguay.

Thomas Castañedaatleta sanjuanino

En Barra de Maldonado, Uruguay, a diez minutos de Punta del Este, se realizó la Copa de las Américas de Triatlón y Campeonato Iberoamericano de Triatlón 2025 Maldonado. Fueron 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de pedestrismo para 47 triatletas de trece países.

Allí estuvo el sanjuanino Thomas Castañeda, quien finalizó en el séptimo puesto en una gran actuación. Todavía en Uruguay, donde volverá a competir el próximo fin de semana, el representante de San Juan comentó: “El domingo se hizo el campeonato iberoamericano de triatlón acá en Punta del Este, Uruguay".

"La verdad que me fue muy muy bien. Terminé séptimo porque fue Copa Continental y campeonato iberoamericano a la vez. Terminé séptimo en la general y quinto en el campeonato iberoamericano. En la carrera en sí, fue una natación medio rara, se podría decir, pero estuvo muy rápido. Se hicieron varios grupos y yo salí en el segundo a unos veinte segundos aproximadamente de los punteros."

Atletismo, Thomas Castañeda, sanjuanino

" En la bici tuvimos que pelear muy fuerte para poder conectarlos en la última vuelta, ya de regreso y de ahí pudimos conectar al grupo de punta y nos bajamos a correr; la verdad que me sentí muy bien. Metí muy buen parcial corriendo y pude quedarme con el séptimo puesto en la general y quinto en el campeonato iberoamericano".

"La verdad que estoy contento con el desempeño que pude hacer y ahora, este fin de semana, vuelvo a competir otra copa más acá en Uruguay y va a ser la última del año.Ya para el año que viene tengo planificado hacer un bloque de varias copas continentales para poder sumar puntos en el ranking mundial y después ir a empezar el año el ciclo olímpico en mayo con copas mundo y todo eso para prepararme para los Juegos Olímpicos y buscar una clasificación ahí".

"Ahora voy a estar entrenando en Argentina y Chile y quizás -aunque no es muy seguro aún- vaya a México nuevamente en marzo-abril aproximadamente”.

Ironman, Gisella SuligoyGisela Suligoy tuvo una gran actuación en el IRONMAN

Clasificación Copa Continental

1° Zach Leachman (EEUU) – 54m48s

2° Vicente Hernández (España) – 54m59s

3° Erwin Vanderplancke (Bélgica) – 55m27s

4° Andrée Buc (Chile) – 55m37s

5° Rodrigo González López (México) – 55m37s

6° Dylan Campa Carranza (México) – 55m43s

7° Thomas Castañeda (Argentina) – 55m44s (5° Campeonato Iberoamericano)

8° Tiago Muñoz (Argentina) – 55m48s

9° Ignacio Flores Arana (Chile) – 55m49s

10° Álvaro Campos (Costa Rica) – 55m50s

