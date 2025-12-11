Paso Cristo Redentor Habilitado

San Luis certifica a docentes en cooperativismo escolar

Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.

Política11/12/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

certif docentes sl 3La capacitación en cooperativismo escolar cerró su segundo año con la entrega de certificados a docentes de la Región Educativa I. Más de 140 educadores completaron la formación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y participaron del acto realizado en la sede de la UPrO de la tercera rotonda.

poggi alto pencosoViviendas en San Luis: impulso para Alto Pencoso

La directora de Cooperativas y Mutuales, Cynthia Arriola, encabezó la entrega junto a su equipo de trabajo. En total, ya son más de 470 los docentes de todas las regiones educativas que han sido formados en esta temática, que apunta a fortalecer proyectos escolares basados en la participación y la organización solidaria.

La actividad continuará en Villa Mercedes y Buena Esperanza, donde se entregarán los certificados correspondientes al ciclo 2025.

1140x110

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email