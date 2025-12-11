San Luis certifica a docentes en cooperativismo escolar

Mendoza y San Luis coordinan acciones contra el narcotráfico
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.Política11/12/2025Redacción CuyoNoticias
La capacitación en cooperativismo escolar cerró su segundo año con la entrega de certificados a docentes de la Región Educativa I. Más de 140 educadores completaron la formación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y participaron del acto realizado en la sede de la UPrO de la tercera rotonda.
La directora de Cooperativas y Mutuales, Cynthia Arriola, encabezó la entrega junto a su equipo de trabajo. En total, ya son más de 470 los docentes de todas las regiones educativas que han sido formados en esta temática, que apunta a fortalecer proyectos escolares basados en la participación y la organización solidaria.
La actividad continuará en Villa Mercedes y Buena Esperanza, donde se entregarán los certificados correspondientes al ciclo 2025.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Tras el fallo de la Corte que invalidó la ordenanza de 2021, Guaymallén restituye la figura de la Reina de la Vendimia y el voto cantado en su fiesta 2026.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 superó este año los 100.000 asistentes. Cumbia, cuarteto y una tercera noche explosiva marcaron un récord histórico.
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.
