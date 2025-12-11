San Luis certifica a docentes en cooperativismo escolar

La capacitación en cooperativismo escolar cerró su segundo año con la entrega de certificados a docentes de la Región Educativa I. Más de 140 educadores completaron la formación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y participaron del acto realizado en la sede de la UPrO de la tercera rotonda.

La directora de Cooperativas y Mutuales, Cynthia Arriola, encabezó la entrega junto a su equipo de trabajo. En total, ya son más de 470 los docentes de todas las regiones educativas que han sido formados en esta temática, que apunta a fortalecer proyectos escolares basados en la participación y la organización solidaria.

La actividad continuará en Villa Mercedes y Buena Esperanza, donde se entregarán los certificados correspondientes al ciclo 2025.