Cómo el running ayudó a convivir con el Parkinson

La Municipalidad de Guaymallén invitó a participar de la última Clínica Deportiva del año en el polideportivo Poliguay al periodista y productor Daniel Yúdica, quienhabló de su libro “Correr para no temblar”.

Yúdica tiene más de 40 años de trayectoria, en la que obtuvo un Martín Fierro (2018). El jueves en el polideportivo municipal ubicado en Gomensoro y Tres de Febrero (distrito Belgrano) de Guaymallén compartió su testimonio sobre el Parkinson y como el running lo ayudó a convivir con esa condición.

Yúdica, con más de 40 años de trayectoria en medios y distinguido con el Martín Fierro 2018 por su programa “Mendoza Deportiva”, compartió en esta primera obra escrita un relato íntimo y profundo sobre su experiencia al convivir con la enfermedad de Parkinson, y cómo el deporte, especialmente el running, se convirtió en una herramienta clave de fortaleza, resiliencia y sentido de vida. El evento, gratuito y abierto al público, fue moderado por el periodista Amadeo Inzirillo y formó parte de las propuestas culturales que el municipio impulsa para vincular deporte, arte y comunidad.

La actividad física y el deporte me fueron dando razones para lograr que mi vida no cambiara, que el Parkinson no me definiera. Me definen otras cosas, como mi tarea como periodista, mi rol como padre o como amigo”.

“Acá no hay nada místico, no hay un superhombre, hay una experiencia contada a corazón abierto que puede servir para muchas personas, hombres o mujeres, que transitan la enfermedad, para aquellos que quieren cambiar su forma o su estilo de vivir y para quienes transitan enfermedades mucho más complejas”, sostuvo.

Finalmente, refiriéndose al deporte en su vida, expresó: “Querer definir el deporte y la actividad física en mi vida es hablar de un todo. El deporte transita de manera transversal toda mi vida, siempre está vinculado a lo que hago, sea en el ámbito que esté”.