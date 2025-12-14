Godoy Cruz impulsa un boom urbano e inmobiliario

San Juan cerró programa de apoyo digital a PyMEs
Autoridades nacionales y provinciales participaron del cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de alimentos, que capacitó a más de 90 empresas.
Más de mil viviendas, megaproyectos y alianzas público-privadas consolidan al departamento como polo clave de inversión inmobiliaria del Gran Mendoza.Economía14/12/2025Periodistas CuyoNoticias
Godoy Cruz vive una etapa de crecimiento urbano única. Bajo la gestión del intendente Diego Costarelli, el municipio se ha convertido en un epicentro de inversión inmobiliaria. En la última década, se registró un boom constructivo que combina proyectos privados, planificación pública y obras de gran escala.
Cuatro pilares del desarrollo
El proceso de expansión se sostiene en cuatro ejes principales. Primero, el desarrollo urbano e inmobiliario, con foco en la densificación y el crecimiento en altura. Segundo, la colaboración público-privada, que revaloriza terrenos estratégicos y abre nuevas oportunidades habitacionales. Tercero, la inversión en infraestructura sanitaria, comercial y de servicios. Finalmente, la planificación a corto plazo, con proyectos icónicos que reordenan el entorno.
Megaproyectos que cambian el paisaje
La tendencia predominante es el desarrollo en altura y la consolidación de grandes emprendimientos. Se impulsan más de 130.000 metros cuadrados de nuevas construcciones. Entre los proyectos más destacados figura Estación Bombal, un complejo de uso mixto de más de 135.000 m² con 600 unidades residenciales, oficinas y locales. También sobresale el Masterplan Arizu, que reconvierte un ícono patrimonial en un nuevo nodo urbano.
Participación público-privada en acción
La articulación entre Estado y sector privado es clave en este modelo. El Masterplan Arizu es el ejemplo más visible, pero no el único. A través de fideicomisos y esquemas de PPP se concretaron proyectos de vivienda social en terrenos municipales. Los Fideicomisos Constituyentes I, II y III sumaron más de 140 unidades habitacionales. Además, los loteos Campana y Fillipini avanzan en el reordenamiento de zonas residenciales estratégicas.
Servicios de alta gama
El crecimiento residencial se complementa con inversiones en infraestructura de calidad. Se proyectan más de 50 obras sanitarias entre 2023 y 2025. El Hospital Galeno, con 16.400 m² y capacidad para 100 camas, fortalecerá la atención médica en el Gran Mendoza. En el plano comercial, Planta Uno revitaliza un área industrial con 27.000 m² de espacios gastronómicos y de coworking. Palmares Work Place suma una torre de oficinas de siete niveles, mientras que el Palmares Open Mall incorpora residencias y un hotel de 134 habitaciones.
Proyectos urbanos estratégicos
La planificación también incluye iniciativas que impactan en la vida cotidiana. La Ciudad del Vino y el Centro Empresarial Puerto Seco buscan potenciar el desarrollo productivo, turístico y logístico. En paralelo, obras viales y de espacio público mejoran la conectividad y el esparcimiento. La apertura de las calles Azul y Matheu y el Parque Mitre son ejemplos de intervenciones que fortalecen el ordenamiento territorial.
Un modelo de desarrollo integral
La convergencia de políticas públicas, inversión privada y planificación estratégica consolida a Godoy Cruz como un modelo de desarrollo urbano integral. El departamento proyecta un crecimiento sostenible, orientado a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y a posicionarse como uno de los territorios con mayor proyección del Gran Mendoza.
Autoridades nacionales y provinciales participaron del cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de alimentos, que capacitó a más de 90 empresas.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.
El pasado viernes 5 la feria “Alta Gama, Garden Edition” reunió a más de 200 asistentes y 22 bodegas en Hualta Winery Hotel, con su oferta de blancos, rosados y espumantes.
El Ministerio de Producción activa un protocolo especial y pide a los viñateros reforzar controles ante las condiciones ideales para el desarrollo del mildiu.
El gobierno de San Juan cedió en comodato una sala móvil de extracción de miel para fortalecer la formación práctica. El equipo ya funciona en el campus
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.
Se trata del parque fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en La Cieneguita, Sarmiento. Genera 2,3 megawatts y proyecta ampliación. Destacó el aporte a la matriz energética provincial.
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.
Un ciclista de 51 años sufrió heridas graves tras chocar con una moto en calles Roca y Ruiz de Guaymallén. Evidencia la necesidad de mas ciclovias
Es el paso previo a la inscripción definitiva que se realizará en febrero del 2026, y se mantendrá durante el mes de diciembre.
Una joven de 16 años murió tras despistar en la ruta provincial 25, cerca del dique San Felipe. Otra adolescente permanece internada en estado delicado.
Cerca de 500 mujeres accedieron al estudio durante la jornada y otras 500 recibieron turnos para las próximas semanas en hospitales y centros de salud de San Juan.
El siniestro ocurrió de madrugada en la Autopista de las Serranías Puntanas. El chofer del camión dio positivo en el alcotest realizado por la policía.