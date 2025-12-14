Godoy Cruz impulsa un boom urbano e inmobiliario

Godoy Cruz vive una etapa de crecimiento urbano única. Bajo la gestión del intendente Diego Costarelli, el municipio se ha convertido en un epicentro de inversión inmobiliaria. En la última década, se registró un boom constructivo que combina proyectos privados, planificación pública y obras de gran escala.

Cuatro pilares del desarrollo

El proceso de expansión se sostiene en cuatro ejes principales. Primero, el desarrollo urbano e inmobiliario, con foco en la densificación y el crecimiento en altura. Segundo, la colaboración público-privada, que revaloriza terrenos estratégicos y abre nuevas oportunidades habitacionales. Tercero, la inversión en infraestructura sanitaria, comercial y de servicios. Finalmente, la planificación a corto plazo, con proyectos icónicos que reordenan el entorno.

Megaproyectos que cambian el paisaje

La tendencia predominante es el desarrollo en altura y la consolidación de grandes emprendimientos. Se impulsan más de 130.000 metros cuadrados de nuevas construcciones. Entre los proyectos más destacados figura Estación Bombal, un complejo de uso mixto de más de 135.000 m² con 600 unidades residenciales, oficinas y locales. También sobresale el Masterplan Arizu, que reconvierte un ícono patrimonial en un nuevo nodo urbano.

Participación público-privada en acción

La articulación entre Estado y sector privado es clave en este modelo. El Masterplan Arizu es el ejemplo más visible, pero no el único. A través de fideicomisos y esquemas de PPP se concretaron proyectos de vivienda social en terrenos municipales. Los Fideicomisos Constituyentes I, II y III sumaron más de 140 unidades habitacionales. Además, los loteos Campana y Fillipini avanzan en el reordenamiento de zonas residenciales estratégicas.

Servicios de alta gama

El crecimiento residencial se complementa con inversiones en infraestructura de calidad. Se proyectan más de 50 obras sanitarias entre 2023 y 2025. El Hospital Galeno, con 16.400 m² y capacidad para 100 camas, fortalecerá la atención médica en el Gran Mendoza. En el plano comercial, Planta Uno revitaliza un área industrial con 27.000 m² de espacios gastronómicos y de coworking. Palmares Work Place suma una torre de oficinas de siete niveles, mientras que el Palmares Open Mall incorpora residencias y un hotel de 134 habitaciones.

Proyectos urbanos estratégicos

La planificación también incluye iniciativas que impactan en la vida cotidiana. La Ciudad del Vino y el Centro Empresarial Puerto Seco buscan potenciar el desarrollo productivo, turístico y logístico. En paralelo, obras viales y de espacio público mejoran la conectividad y el esparcimiento. La apertura de las calles Azul y Matheu y el Parque Mitre son ejemplos de intervenciones que fortalecen el ordenamiento territorial.

Un modelo de desarrollo integral

La convergencia de políticas públicas, inversión privada y planificación estratégica consolida a Godoy Cruz como un modelo de desarrollo urbano integral. El departamento proyecta un crecimiento sostenible, orientado a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y a posicionarse como uno de los territorios con mayor proyección del Gran Mendoza.