San Juan cerró programa de apoyo digital a PyMEs

San Juan fue sede del cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de alimentos, una iniciativa de la FAO y la Secretaría de Agricultura de la Nación que capacitó a más de 90 empresas de cuatro provincias. El encuentro reunió a autoridades y buscó fortalecer la competitividad del sector agroindustrial.



Un cierre que marca un avance para el sector

El taller final se realizó con la participación de representantes nacionales, provinciales y locales, quienes destacaron la importancia de dotar a las PyMEs de herramientas modernas para enfrentar un mercado cada vez más digitalizado y competitivo. Durante cuatro meses, las empresas asistieron a capacitaciones orientadas a mejorar la gestión interna, optimizar procesos y potenciar la comunicación comercial. El programa se desarrolló en Mar del Plata y en las provincias de San Juan, Río Negro y Salta, con una fuerte respuesta de los sectores productivos involucrados.



Empresas de alimentos que suman capacidades

Los rubros alcanzados por esta iniciativa fueron amplios. Participaron firmas dedicadas a alimentos vegetales, carnes, lácteos, farináceos, bebidas y productos saludables, incluyendo tanto a empresas con experiencia exportadora como a aquellas que aspiran a dar ese paso. Las capacitaciones ofrecieron herramientas de gestión digital, análisis de costos, estrategias de marketing y mejoras para la planificación productiva. Según los organizadores, estos recursos permitirán a las PyMEs reforzar su posicionamiento en un entorno que exige innovación continua.



Articulación institucional para impulsar el desarrollo

El cierre del programa también resaltó el trabajo conjunto entre la FAO, la Secretaría de Agricultura y los gobiernos provinciales. La coordinación entre organismos técnicos y autoridades locales busca consolidar modelos de negocio sostenibles, inclusivos y preparados para los desafíos globales. Este enfoque apunta a reforzar el rol de las PyMEs agroindustriales como motor de desarrollo territorial y generadoras de empleo. Para las instituciones participantes, estas acciones fortalecen la articulación público-privada y sientan bases para nuevas líneas de trabajo.



Autoridades presentes y mensajes clave

El encuentro contó con la presencia de la Oficial de Programas de la FAO en Argentina, Laura Escuder; el Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pablo Morón; y el ministro sanjuanino Gustavo Fernández. Durante el acto de cierre, Fernández destacó la importancia de la industria alimenticia en la provincia y el valor de sumar herramientas que fortalezcan la competitividad. Morón subrayó el potencial productivo de San Juan, mientras que Escuder remarcó la utilidad del programa y expresó su expectativa de ver avances concretos en los próximos años.



Un sector estratégico con desafíos pendientes

El programa se enmarca en una serie de acciones que buscan acompañar la transformación digital del sector agroalimentario argentino. En el país existen unas 15.000 PyMEs de alimentos y bebidas que generan empleo, valor agregado y abastecen tanto al mercado interno como a destinos de exportación. Sin embargo, muchas de ellas aún presentan dificultades para incorporar nuevas tecnologías, mejorar la comunicación con sus clientes o sistematizar datos para tomar decisiones. Estos desafíos motivaron el diseño de la iniciativa conjunta de la SAGyP y la FAO.



Próximos pasos y continuidad del trabajo

Tras esta primera etapa de capacitación, la FAO anticipó que continuará acompañando a los gobiernos provinciales y locales para ampliar las acciones hacia más empresas. El objetivo es sostener el proceso iniciado, fortalecer el uso de herramientas digitales y mejorar la competitividad del sector en los mercados interno y externo. Las instituciones organizadoras coincidieron en que la modernización tecnológica es clave para que las PyMEs mantengan su presencia en un escenario global dinámico. El cierre en San Juan, según remarcaron, es solo un punto de partida para nuevas oportunidades de desarrollo.