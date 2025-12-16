El Paseo Los Corralitos despidió el año con arte y música

En la antesala de Navidad, el sábado se realizó la última edición 2025 del Paseo de Arte Los Corralitos. Vecinos y visitantes recorrieron la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre San Martín y Severo del Castillo, donde pudieron conocer y adquirir una amplia variedad de productos artesanales.

La propuesta incluyó trabajos de vitrofusión, marroquinería, ropa y calzado artesanal, bijouterie, juguetes de madera y piezas de cerámica, entre otras opciones ofrecidas por emprendedores locales.

La jornada se completó con intervenciones artísticas para toda la familia. Se presentaron el payaso Chapote, el taller de danza municipal Don Hilario y la música en vivo de Carlos Alcaraz junto al Ensamble de Folclore Cuyano de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

Además, las artes visuales tuvieron su espacio con la exposición del Taller de Vitrofusión, coordinado por Constanza Collado.