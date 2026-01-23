Bomberos de San Juan viajan a Chubut por el fuego

Un grupo de bomberos sanjuaninos partió esta mañana hacia Chubut para combatir los graves incendios forestales que afectan a esa provincia. La delegación, compuesta por nueve policías y dos agentes penitenciarios del grupo GOT, se sumará a los brigadistas locales para intentar frenar el avance de las llamas, que ya han consumido miles de hectáreas de vegetación.

Una misión marcada por la solidaridad



La situación en el Sur de Argentina es realmente crítica y requiere de una respuesta coordinada que trascienda las fronteras provinciales. Desde el pasado 9 de diciembre, el fuego no ha dado tregua en Chubut, devorando más de 30.000 hectáreas de bosques nativos y pastizales en un avance que parece no tener fin. Ante este panorama desolador, San Juan no dudó en enviar a sus hombres más capacitados, quienes cargaron sus movilidades y equipamiento especializado para enfrentar el peligro.

Las familias de la zona y cientos de turistas han tenido que ser evacuados de urgencia, dejando atrás sus hogares y refugios ante la amenaza inminente de las cenizas. Es en estos momentos donde la experiencia de nuestros bomberos se vuelve fundamental, aportando no solo fuerza de trabajo, sino también esperanza a una comunidad que ve cómo su entorno natural desaparece bajo el humo.

El desafío de un clima implacable



El trabajo que les espera a estos once voluntarios sanjuaninos es, por decir lo menos, una tarea titánica debido a las extremas condiciones del entorno. Chubut viene registrando temperaturas inusualmente altas para la región, acompañadas por ráfagas de viento muy fuertes que actúan como un combustible invisible para las llamas. Estos factores climáticos no solo aceleran la propagación del fuego, sino que también dificultan enormemente las tareas de los equipos de rescate y brigadistas.

Los bomberos deben trabajar con equipos pesados bajo un sol abrasador, enfrentando la fatiga física y el riesgo constante de quedar atrapados por cambios repentinos en la dirección del viento. No se trata solo de arrojar agua, sino de una estrategia de contención que requiere un conocimiento profundo del comportamiento de los incendios forestales en terrenos de montaña y estepa.

La esperanza puesta en el cielo



A pesar de la valentía demostrada por los equipos en el terreno, la naturaleza sigue teniendo la última palabra en esta batalla contra los elementos. Para el día de hoy, los pronósticos meteorológicos indican una alta probabilidad de lluvias en las zonas más afectadas por el incendio. Todos los ojos están puestos en el cielo, esperando que las precipitaciones lleguen con la intensidad necesaria para enfriar el suelo y apagar los focos que aún permanecen activos. Si bien la lluvia podría ser el punto de inflexión que todos esperan, los bomberos de San Juan y Chubut no bajan la guardia ni un segundo. Hasta que la primera gota caiga y el peligro se disipe por completo, estos hombres seguirán operando en la primera línea de fuego, demostrando un compromiso inquebrantable con la protección de la vida y el medio ambiente.

Un equipo preparado para lo peor



Es importante destacar la preparación técnica con la que cuenta este grupo especial de nuestra provincia para enfrentar este tipo de siniestros de gran escala. El equipo está integrado por nueve efectivos de la Policía de San Juan y dos miembros del Servicio Penitenciario Provincial pertenecientes al grupo GOT, quienes han recibido entrenamiento específico en rescate y manejo de crisis.

Partieron equipados con tecnología diseñada para la lucha contra el fuego forestal, lo que les permite trabajar de manera autónoma y eficiente en zonas de difícil acceso. Su llegada a Chubut representa un alivio logístico muy importante para los brigadistas locales que llevan semanas sin descanso. Con profesionalismo y una humildad envidiable, los sanjuaninos ya se integran a la misión, listos para escribir un capítulo de heroísmo y cooperación federal en las tierras del sur argentino.