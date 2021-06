Innovación en construcción: ventajas comparativas del uso de paneles termoaislantes

Franco Marasco, gerente comercial del grupo LTN, que se dedica a proveer soluciones constructivas eficientes, detalló a CuyoNoticias cuales son las ventajas de los paneles termoaislantes en comparación de la construcción tradicional y donde han sido utilizados estos paneles en la provincia de Mendoza. La técnica de uso de paneles termoaislantes de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) y las ventajas que reporta en eficiencia energética, tecnología que ha sido aprobada por las autoridades gubernamentales para aplicarse en viviendas sociales en Argentina.

"Mira, el tema de los cerramientos de vivienda, todo lo que es la envolvente, el techo, los muros, no sólo de viviendas sociales, si no abarcando todo el rango de construcción habitacional, es algo que nos ha venido preocupando desde hace mucho tiempo. Como sabes en toda la Argentina y Latinoamérica, la idiosincrasia por ahí, se dice de los extranjeros pero también de los pueblos originarios, de construir con materiales duros, como la piedra, el ladrillo, llevaba en su época mucho tiempo. Al día de hoy, aparte del tiempo se le suma un consumo de recursos naturales importantes y no sólo en la construcción sino en el mantenimiento de la vivienda, los costos de los servicios, todo lo que implica construir con un sistema tradicional" cuenta acerca de esta nueva tecnología aplicada a la construcción.

"En línea con esto, empezamos a estudiar la utilización del panelería, de elementos que son aislantes, que originalmente se usaban en frigoríficos y después fueron ganando espacio en el área comercial y en el área habitacional. Y así es que al día de hoy llegamos a la construcción de viviendas, como te digo sociales y de todas categorías, no sólo sociales, con elementos que te dan características de aislación y que te permiten un ahorro de energía y bajar los costos de los servicios en volúmenes muy grandes", explicó Marasco

Escuchá la nota completa a continuación