Luciano Righi Se quedó con un triunfo clave en su regreso a la actividad, tras dos semanas por una lesión.

Righi volvió al ruedo este fin de semana y lo hizo con todo en el circuito Daniele MX, ubicado en el departamento de Tunuyán. Luego de un sábado difícil ante las molestias de una lesión de hombros, el ganador de turno expuso su potencial y dejó atrás a todos sus rivales, quedándose con la victoria.

Una vez terminada la carrera, el piloto de Luján de Cuyo expresó: "Después de un arranque complicado al no poder competir por dos semanas por un golpe que tuve en Córdoba, el domingo me sentí mejor y en las dos magas logré quedar primero. Lo hice con una muy buena diferencia, por lo que me pone contento estar volviendo al ritmo que busco", indicó.

El certamen,vale destacar, tendrá su jornada de cierre el 27 y 28 de noviembre en Las Heras, en El Agarrobal.