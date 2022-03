Una de Piratas: Gimnasia 0- Belgrano de Córdoba 1

En el futbol no siempre en un partido queda reflejado todo lo que se hizo en la semana, estudiando al rival y tratando de mejorar las falencias. Gimnasia recibía al lider del campeonato Belgrano de Córdoba, y no solo le jugó de igual a igual sino que lo superó en muchas ocasiones, tan en defensa, para que los agiles celestes no llegaran y arriba visitando con asiduidad la ciudadela visitante, pero no fue efectivo, una trás otra el Lobo mendocino fue dilapidando ocasiones para ponerse arriba en el marcador.

Tan viejo como el fútbol los goles que se merecen y no se hacen en el arco de enfrente despues lo sufrís en el propio, es lo que le pasó al Lobo, el Pirata casi no habia llegado (a fuer de ser sinceros a los cordobeses antes le anularon un gol legítimo), hasta que apareció Zapelli para el 1 a 0 para la visita.

Despues con el resultado a favor Belgrano supo como manejar los hilos del partido, pero aún asi Gimnasia no renuncio a la actitud ofensiva buscando el empate que aunque buscó y buscó no se dio.

En la próxima fecha Gimnasia y Esgrima será visitante frente a Villa Dálmine de Campana.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 0

Sebastián Giovini; Ismael Cortez, Diego Mondino, Franco Meritello e Iván Gauna; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal, Leandro Ciccolini y Brian Andrada; Mario Galeano y Santiago Solari. DT. Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Franco Carrasco por Andrada, Matías Nouet, Mario Galeano y Tadeo Marchiori por Ferreyra, Ortegoza y Solari, Tomás López por Cortez.

Belgrano: 1

Nahuel Lozada; Juan Ignacio Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti, Axel Ochoa; Maximiliano Comba, Sebastián Longo, Hernán Bernardello, Gabriel Compagnucci; Joaquín Susvielles, Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré./ Cambios: ST: 19' Bruno Zapelli y Mariano Miño por Susvielles y Compagnucc, Ulises Sánchez por Comba, Ariel Rojas por Bernardello y Vicentini por Lozada.

Goles: ST: 26: Zapelli (B).

Arbitro: Mario Ejarque

Estadio: Victor Legrotaglie.

Fotos: Prensa Gimnasia y Esgrima.