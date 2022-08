Maipú empató de visitante ante Flandria

Restan 9 fechas para el final del torneo y por ahora Maipú no logra acceder a la zona de clasificaciòn para el segundo ascenso a Primera División. Venía de golear y repartiò puntos ante Flandria como visitante, no es un mal resultado pero sin cumplir el objetivo de jugar el Reducido, la otra mitad del vaso dice que no tiene problemas en la tabla de la permanencia en la categorìa y eso tambien sirve.

Los dos goles del partido fueron en el segundo tiempo, se adelantò en el marcador el dueño de casa y restando un cuarto de hora el conjunto mendocino llegó a la igualdad.

En la próxima fecha, Deportivo Maipú será local ante Temperley, el sábado 13 de agosto a las 15.

Sintesis:

Flandria: 1

Juan Lungarzo; Gino Barbieri, Andrés Camacho, Tomás Mantia, Francisco Martínez; Benjamín Borasi, Gastón Mansilla, Tomás Bottari, Mariano Puch, Enzo Trinidad; Brian Ferreyra. DT: Felipe De La Riva./ Cambios: Joaquín Ibáñez por Borasi, Nicolás Toloza por Trinidad

Deportivo Maipú: 1

Juan Cruz Bolado; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Fernando Cosciuc, Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce, Marcelo Eggel y Luciano Herrera; Álvaro Veliez y Damián De Hoyos. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Nicolás Del Priore y Santiago González por Veliez y Cosciuc, Agustín Manzur por Pierce y Bruno Nasta por De Hoyos, Felipe Coronel por Moyano.

Goles: ST: 6: Borasi (F); 35: Faggioli (DM).

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Carlos V.

Fotos Prensa Deportivo Maipù