San Juan: Evolución Liberal celebra el fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, atenta a los fundamentos que planteó Sergio Vallejos de Evolución Liberal, resolvió que el actual gobernador Sergio Uñac no puede ser candidato y pretender seguir al frente del ejecutivo provincial.



Tras la noticia sobre el fallo del máximo Tribunal de Justicia que impide la re re de Uñac, Sergio Vallejos destacó que “Es altamente alentador saber que hay Justicia en la Argentina pero, al mismo tiempo, esto desnuda la connivencia que hay en nuestra provincia entre el actual gobierno y los máximos responsables del Poder Judicial local”.



Vallejos celebró “hemos logrado un primer gran paso en la lucha contra la impunidad de quienes vienen gobernando esta provincia durante 2 décadas y se creían con poder absoluto”. Y agrega “ahora queda seguir trabajando para que la ciudadanía no tenga miedo de votar acorde se lo dicta su conciencia y su corazón. Para que no se dejen presionar por quienes les dicen que, si votan lo que realmente quieren, pueden caer al abismo o perder la nada que tienen”.



“Por otra parte -dijo Vallejos- quiero ser claro, desde el frente Unidos por San Juan estamos convencidos que nosotros íbamos a ganarle en las urnas al lema donde Uñac y Gioja sumaban votos. Nunca tuvimos temor de competir electoralmente con ellos”.

“Nuestro único objetivo fue y será siempre la defensa de la Constitución, de la alternancia tan necesaria para una democracia real y de la independencia de las instituciones de la provincia”.